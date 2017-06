Jovem de 19 anos morre após fugir da PM e bater em um ônibus em Blumenau

<p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um ônibus de transporte coletivo em Blumenau, no Vale do Itajaí, resultou na morte de um jovem de 19 anos no fim da noite de sábado (17). Ele estava na carona da moto que, segundo a Polícia Militar, estava fugindo da guarnição.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Segundo informações do <b> G1 </b>, a colisão aconteceu na rua 25 de julho, no bairro Fortaleza, por volta das 23h30min. De acordo com a PM, a placa da moto estava levantada. Quando o motociclista passou por uma viatura, ele teria começado a fugir em alta velocidade, invadindo a ciclofaixa na contramão.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Em seguida, a moto bateu contra o ônibus e depois em um poste. O condutor, de 20 anos, quebrou a perna direita e foi encaminhado ao hospital. O caroneiro morreu no local. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido, segundo a PM.</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Tainha é vendida pelo mesmo preço do ano passado em Itajaí <br></b></p><p><b> Assalto de veículo termina em troca de tiros no bairro Córrego Grande, em Florianópolis <br></b></p><p> <b>Dois roubos são registrados em Blumenau</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense