Jovem é morto em tentativa de assalto em Nova Iguaçu

O Dia

– José Carlos de Santana, 20 anos, estava de moto na Estrada de Austin. Bandidos teriam se assustado com a presença da PM e atiraram –

Rio – Um jovem foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira. José Carlos de Santana, 20 anos, estava em sua moto na Estrada de Austin, no bairro Cacuia, quando foi abordado pelos criminosos.

Ele chegou a ser socorrido no Hospital da Posse, mas não resistiu e morreu. De acordo com informações, um grupo de criminosos armados abordou o rapaz para roubar a moto em que ele estava.

A PM estaria passando com uma viatura no local na hora e, quando os criminosos viram os policiais, teriam se assustado e atirado. Entretanto, os policiais do 20º BPM (Mesquita) afirmam que encontraram José Carlos caído no chão ferido. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Fonte: O Dia