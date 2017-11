Jurerê Internacional terá cinema ao ar livre e circo gratuitos no final de semana

A Maratona Cultural de Florianópolis que acontece no próximo final de semana (25 e 26) em vários pontos da cidade também vai movimentar Jurerê Internacional. O balneário terá duas atrações gratuitas imperdíveis: show com artistas da Escola Internacional de Circo Circocan e cinema ao ar livre.

No sábado, às 19h, o público poderá curtir a magia do circo com o Show Case Circocan, no Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico. O espetáculo, criado por professores, alunos e convidados da escola, conta com números de acrobacia, malabares, equilíbrios, dança, canto e mágica.

Já no domingo, às 19h30min, a atração será o Cine Open Air, sessão de cinema ao ar livre (em caso se chuva será cancelada), no Jurerê Open Shopping (ao lado do IL Campanario). A Novelo Filmes trará o documentário “Corpo Vodu”, rodado em 2015 e com duração de 87 minutos, que mostra o processo criativo da Cia de Dança Contemporânea Cena 11.

Meditação

Na sexta-feira (24), das 19h às 20h30min, e no sábado (25), das 10h30min às 13h15min, acontece também no Jurerê Sports Center o Workshop Mindful Eating, com a professora Chris Nirvano e a Dra. Isabela David. Os participantes irão aprender neste curso de dois dias uma técnica simples de meditação para o dia a dia e como aplicar o conceito Mindfulness para uma melhor qualidade de vida, inclusive na área de alimentação. As inscrições encerram nesta quinta-feira (23) e até esta quarta-feira (22) têm desconto de 30%. O workshop é uma promoção do Flow Quality of Movement Project Studio, localizado no Centro Esportivo, e que mantém programação constante com eventos e aulas nas áreas de saúde, atividades físicas e bem-estar. Informações e inscrições: (48) 99955-7805 e no APP Flow Quality of Movement.

Serviço

O quê? Maratona Cultural – Show case Circocan

Quando: 25 de novembro, às 19h

Onde: Jurerê Sports Center – Centro Artístico e Esportivo de Jurerê internacional. Av. dos Dourados, 481

Valor: gratuito

Informações: (48) 3282-2530

O quê? Maratona Cultural – Cine Open Air – Documentário “Corpo Vodu”

Quando: 26 de novembro, às 19h30

Onde: Jurerê Open Shopping (Plataforma Zero – Ao lado do IL Campanario)

Valor: gratuito

Informações: (48) 3261-5594

(Obs. Em caso de chuva será cancelado)

O quê? Workshop Mindful Eating

Quando: 24 de novembro (das 19h às 20h30min) e 25 de novembro (das 10h30min às 13h15min) – curso com duração de dois dias

Onde: Flow Quality of Movement Project Studio. Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico de Jurerê Internacional. Avenida dos Dourados, 481.

Valor: desconto de 30% até dia 22 (inscrições encerram dia 23)

Informações: (48) 99955-7805 ou no APP Flow Quality of Movement



Fonte: Floripa News