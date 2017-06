Justiça decreta 115 prisões preventivas de alvos da maior operação contra facção em SC

<p>A Justiça decretou nesta segunda-feira 115 prisões preventivas de investigados pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) na maior operação contra uma facção criminosa de São Paulo que atua em Santa Catarina.</p><p>Os policiais da divisão de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Deic foram informados da decisão judicial à noite pela vara do crime organizado da Capital. Segundo o delegado titular da Draco responsável pela apuração, Antônio Cláudio Seixas Joca, as preventivas saíram após a conclusão do inquérito policial enviado na semana passada à Justiça.</p><p>Até então, eram 112 os alvos da Deic que estavam com prisões temporárias decretadas. A maioria já estava presa anteriormente e teve nova prisão diante das suspeitas de articular crimes de dentro de cadeias catarinenses, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Conforme o delegado, o relatório final com 196 páginas incluiu quatro novos nomes e retirou um deles, alcançando o número de 115 pessoas indiciadas por crimes como tráfico de drogas e organização criminosa.</p><p>As prisões temporárias venciam nesta terça-feira e com as preventivas os indiciados devem ficar presos até o julgamento. O caso irá agora para o Ministério Público, que decidirá se oferecerá denúncia criminal ou não. Depois, retornará para o juiz que decidirá pela abertura de ação penal ou arquivamento.</p><p>A operação contra integrantes da facção paulista em Santa Catarina aconteceu no dia 20 de abril. Além das 112 ordens de prisão, foram expedidas na época 40 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Araquari e Laguna. No total, 200 policiais foram mobilizados.</p><p>No dia 3 deste mês, na reportagem especial Linhas Vermelhas, o Diário Catarinense mostrou a atuação do bando a partir das 1,6 mil páginas da investigação da Deic. Segundo a polícia, presos aproveitavam a ausência de bloqueadores de sinal de telefones celulares nas principais unidades prisionais do Estado para planejar e gerenciar delitos.</p><p>A Deic levantou que suspeitos articulavam série de crimes como tráfico de drogas, compra e venda de armas do Paraguai, atentados a unidades policiais, recrutamento de adolescentes para o crime, lavagem de dinheiro, sequestros, roubos a bancos e até assassinatos.</p><p><b>Guerra com facção local</b></p><p>Nos últimos meses, a facção paulista trava conflito sangrento com a facção local de Santa Catarina pelo domínio de pontos de drogas, na Grande Florianópolis. A guerra entre as duas quadrilhas, conforme a Deic, é um dos motivos de homicídios registrados na região, principalmente no Continente (região do bairro Monte Cristo), e norte da Ilha, na Capital.<br></p><p><b>Leia também:<br></b><b> Justiça prorroga prisões de 112 alvos da maior operação contra facção criminosa em Santa Catarina </b></p><p><b> Deic cumpre 112 mandados de prisão em operação contra facção criminosa em Santa Catarina <br></b><br><b> Onze homens são detidos pela PM durante reunião de facção criminosa em Florianópolis </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense