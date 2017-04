Justiça federal determina prisão preventiva de marido de ex-secretária de Saúde de Chapecó

<p>A Justiça Federal determinou a prisão preventiva de Josemar Weirich, marido da ex-secretária de Saúde de <b> Chapecó </b>, Cleidenara Weirich. Ambos foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suspeita de desvio de recursos do Sistema Único de Saúde, depois da investigação da Polícia Federal na operação Manobra de Osler.</p><p>O pedido de prisão foi feito pelo juiz federal Gueverson Farias, que na sexta-feira instaurou uma ação penal contra seis pessoas, entre eles o casal Weirich. De acordo com o magistrado o pedido de prisão foi em virtude de indícios de abertura de empresa de fachada para celebração de contratos com municípios da região, além de possíveis fraudes em licitação.</p><p>O juiz informou que o objetivo é evitar que novos crimes dessa espécie fossem cometidos.</p><p>Weirich é suspeito de ser um dos beneficiados de possíveis desvios de recursos do SUS para a Clínica de Ortopedia de Medicina Hiperbárica Dr Machado S.S., de Chapecó.</p><p>No período em que Cleidenara foi secretária de Saúde, entre 2013 e 2015, o valor destinado para a clínica foi de R$ 1,47 milhão. O valor subiu de R$ 171 mil em 2013 para um milhão em 2014.</p><p>A Polícia Federal encontrou número excessivo de consultas. A verba saía da Secretaria de Saúde de Chapecó e era repassado para a clínica via Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios do Oeste Catarinense (CIS-Amosc).</p><p>Em virtude da investigação Cleidenara, que foi a vereadora mais votada de Chapecó, pode ser diplomada e tomar posse mas acabou sendo afastada pois está impedida judicialmente de exercer cargos públicos.</p><p>A Polícia Federal não tinha efetuado a prisão de Josemar até o final da tarde desta terça-feira.</p><p>A reportagem tentou contato com Weirich. No telefone informado, na empresa Santa Sul, a atendente informou que Josemar Weirich estaria viajando e não estava autorizada a passar celular. Informou que repassou recado do contato feito pela reportagem na semana passada ainda.</p><p>O advogado Pedro Winckler, que atende a ex-secretária, também não foi encontrado e a atendente não soube dizer se ele também atende o casal. Ela também não passou o telefone do advogado.</p><p><b>Leia também: </b></p><p> <b>Justiça aceita denúncia contra vereadora de Chapecó e mais cinco suspeitos de desvios do SUS</b> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense