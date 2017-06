Justiça Federal suspende audiência final do anteprojeto do Plano Diretor de Florianópolis

<p>A Justiça Federal determinou mais uma vez a suspensão da audiência pública final do anteprojeto do Plano Diretor de Florianópolis. O encontro, que estava marcado para a próxima sexta-feira, deve aguardar agora pelo menos 60 dias para acontecer. Segundo o juiz federal Marcelo Krás Borges, o adiamento deve dar mais tempo para que a prefeitura divulgue o texto. O pedido para a decisão partiu do Ministério Público Federal (MPF) de SC e foi acatada pela Procuradoria da República na tarde de ontem. </p><p>De acordo com o MPF, o executivo municipal não esclareceu quais as mudanças foram feitas no texto após o próprio projeto ser discutido com a população. Além disso, a a prefeitura não teria respeitado os prazos <b> determinados pela última decisão do TRF4 </b>.<br></p><p>— Saliento que essa publicidade e transparência, evidentemente, são imprescindíveis para que seja integralmente cumprida a sentença e o Acórdão, já que o dispositivo da sentença expressamente determinou que as deliberações da audiência deverão ser efetivamente informadas — pontuou Krás Borges.<br></p><p>Procurada no início desta tarde, a prefeitura não se manifestou sobre a decisão. Segundo a Justiça, uma nova data para a audiência de conciliação entre o executivo e o MPF deve ser marcada nos próximas semanas.</p><p><b>Leia mais notícias:<br> TRF4 acata pedido da prefeitura de Florianópolis e mantém audiência pública final sobre plano diretor </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense