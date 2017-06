Justiça marca audiência de motorista que atropelou duas mulheres na SC-401

<p>A Justiça marcou para as 14h do dia 17 de julho a audiência de instrução e julgamento de Pietro Gusen, 25 anos, <b> réu </b> pelas <b> mortes de duas mulheres </b> em uma colisão na SC-401, em Florianópolis, em 6 de maio. Preso preventivamente, ele responde por duplo homicídio qualificado e, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos por cada uma das mortes, além da pena por embriaguez ao volante, de seis meses a três anos de prisão.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Testemunhas de defesa e acusação, além do acusado, serão ouvidas na Sala de Audiências da Vara do Tribunal do Júri . Se considerar que não há necessidade de júri, o juiz pode determinar a sentença de Pietro no mesmo dia. Entre as testemunhas estão policiais que atenderam a ocorrência, bombeiros que socorreram à s vítimas, dois motoristas que pararam para ajudar após o acidente e um especialista em veículos e velocidade.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Ao <b> G1 SC </b>, o advogado Marcos Paulo Silva dos Santos, que defende Pietro, disse que o acusado havia ingerido bebida, mas não estava com os reflexos alterados.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>— Ele ingeriu uma quantidade ínfima de bebida a 0h e dirigiu só à s 5h. Se ele estava ou não com sono na hora do acidente vai ser discutido na audiência —, declarou, apontando também as más condições da rodovia como fator que favorece os acidentes.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b>Acidente em maio</b></p><p>No acidente, morreram Rosymere Maria Martiolli Rodrigues e Solange Dutra Pereira. Ambas estavam em uma moto. Elas seguiam para o trabalho, quando nas proximidades do Cemitério Jardim da Paz, no bairro Monte Verde, foram atingidas na traseira pelo Uno conduzido por Pietro. Ele parou no local e prestou socorro, segundo a denúncia do MP. O teste do bafômetro acusou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido.</p><p>O MP afirma na denúncia aceita pela Justiça que o acusado estava em uma festa momentos antes do acidente em Jurerê Internacional. Sérgio Murilo Rensi, um dos policiais que atendeu a ocorrência, relatou a condição de Pietro quando a viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) chegou ao local: “aparentava estar embriagado, com odor etílico, olhos vermelhos”. Na delegacia, Pietro se recusou a falar. Disse que só daria informações perante o juiz.</p><p><i>Colaborou Antonio Neto</i><br></p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Motorista que atropelou duas mulheres na SC-401 vira réu </b><br></p><p><b> Duas pessoas morrem em acidente de trânsito na SC-401 neste sábado </b></p><p><b> MP deve apresentar denúncia contra motorista envolvido em acidente </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

