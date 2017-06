Kozlinski reconhece falha na derrota do Avaí diante do Fluminense: "Errei"

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O <b> Avaí </b>teve uma noite para esquecer. Não apenas porque perdeu a invencibilidade na Ressacada no <b> Campeonato Brasileiro </b>. <b> O Leão foi derrota por 3 a 0 </b>em uma noite em que o goleiro Kozlinski cometeu falha feia, o estreante Maicon fez um gol contra e Joel, o centroavante azurra, passou em branco. O arqueiro reconheceu o erro ao final da partida.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Acho que ocorreu por excesso de confiança. Era uma bola que eu deveria ter isolado de primeira. Ele (Henrique Dourado) estava em cima e eu errei na escolha — descreveu Kozlinski, na saída de campo, em entrevista para a Rádio CBN Diário.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A bola recuada estava sob o domínio do goleiro. Porém, Henrique Dourado apareceu para dificultar. Kozlinski tentou o corte para mandar o chute para frente, mas perdeu o controle da bola. O artilheiro do Campeonato Brasileiro tomou a redonda, driblou o arqueiro, que ficou no chão. <b> Dourado cutucou e abriu o caminho para a vitória do Fluminense. </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Kozlinski fez questão de falar sobre o erro ao final da partida. Acredita, apesar da falha, que tem crédito com a torcida azurra.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Já ajudei a equipe e hoje a prejudiquei com erro. Mas não vai ser esse que vai prejudicar o trabalho. Acho que foi um em nove jogos. Todos cometem, mas o do goleiro fica evidente. Porém acho que tenho credibilidade pelo que tenho feito pelo clube – disse.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O próximo compromisso do Leão, pela 10ª rodada, será à s 20h de segunda-feira. Fora de casa, o Avaí enfrenta o Botafogo – o quarto carioca seguido na tabela azurra.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense