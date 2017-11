Lançado Disque Denúncia pelo WhatsApp

A Polícia Civil de Santa Catarina lança nesta quinta-feira (16), o número de WhatsApp (48) 98844-0011 para informações e denúncias. O serviço ficará à disposição da população ininterruptamente, tendo como principais características: facilidade, agilidade e garantia de sigilo absoluto. Esta ferramenta representa mais uma importante forma de mobilização social contra a violência e a criminalidade.

De acordo com a Diretoria de Inteligência da Policia Civil (DIPC), o cidadão poderá enviar mensagens com fotos, vídeos e documentos para auxiliar nas investigações. A iniciativa ainda estimula as pessoas a adotarem um comportamento proativo e solidário, caso testemunhe ou tenha conhecimento de algum delito.

Todas as denúncias serão analisadas por policiais civis e encaminhadas aos setores competentes do órgão policial para apuração. A ideia é que a sociedade participe e colabore com a segurança pública, auxiliando nas ações policiais.

A expectativa é que, com a nova ferramenta, o número de denúncias aumente, já que o aplicativo é bastante popular, rápido de usar, funcionará 24 horas e tem garantia de anonimato.



Fonte: Floripa News