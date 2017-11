Lançamento do Programa Cidade Empreendedora em Penha ocorre semana que vem

Na próxima terça-feira (14), acontece o lançamento oficial do Programa Cidade Empreendedora em Penha, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. O Programa é uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Santa Catarina (Sebrae/SC), e a prefeitura municipal de Penha, com objetivo de promover o desenvolvimento econômico da cidade de forma planejada.

De acordo com o gestor de projetos do Sebrae/SC, Celso Orlando Pirmann, o pacote de soluções trazido pelo “Cidade Empreendedora” visa transformar a realidade econômica do município, explorando suas potencialidades e, também, estreitando os laços do poder público com os micro e pequenos negócios existentes no local. “O programa age em diversas frentes. Através do trabalho de consultores especializados, vamos atuar no incentivo ao empreendedorismo, no plano de desenvolvimento da cidade, na desburocratização e, também, na educação empreendedora”, ressalta.

O Sebrae/SC disponibiliza, através do Programa Cidade Empreendedora, pacotes de soluções para os municípios interessados em melhorar a situação em que se encontram, permitindo o aprimoramento do ambiente de negócios. As ações são formatadas para atender os diferentes municípios catarinenses dentro de cada realidade encontrada.

Para o prefeito de Penha, Aquiles da Costa, o Programa Cidade Empreendedora vai auxiliar na transformação do município, tanto comercialmente, urbanisticamente e turisticamente. “Contamos com a presença de toda a população no lançamento, pois, assim, a comunidade vai conhecer melhor o trabalho que será desenvolvido pelo Sebrae e o governo municipal para promover o desenvolvimento econômico na nossa cidade”, convidou.



Fonte: Floripa News