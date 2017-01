Lançamentos da Jaguar Land Rover em realidade virtual

A Jaguar Land Rover está preparando um atendimento diferenciado para as suas concessionárias pelo mundo. Em breve, as autorizadas passarão a oferecer aos seus clientes o Virtual Reality Experience, ferramenta que mostra todos os detalhes dos novos modelos Jaguar e Land Rover aos clientes e interessados. O sistema é ideal para exibir veículos recém-lançados que ainda não chegaram às lojas.

Então, não será preciso esperar o modelo chegar no saguão da loja. Mesmo antes de alguns lançamentos estarem disponíveis, os concessionários poderão oferecer um tour virtual por suas novidades e permitir aos clientes a interagir e ver cada característica desse veículo em tamanho real, por meio de um óculos de realidade virtual. E não só por fora, a ferramenta também permite explorar o interior do veículo em 360 graus a partir de diferentes pontos de vista. Uma versão para tablets também está disponível aos clientes que quiserem obter mais detalhes sobre o veículo.

A Jaguar Land Rover implementará o Virtual Reality Experience em mais de 1.500 lojas espalhadas por 85 países, com previsão de Fortaleza em uma dessas localidades. Disponível em 20 idiomas distintos, a ferramenta já está sendo testada em alguns concessionários do Reino Unido desde o lançamento do Jaguar F-PACE e será usada a cada novo veículo apresentado neste ano, a começar pelo Novo Discovery, que será lançado ainda neste primeiro semestre.

Fonte: diariodonordeste