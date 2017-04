Laudo pericial conclui que corpo encontrado em lixo é de Débora Lohany

Após exame de DNA, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) concluiu que o corpo de uma criança encontrado em meio a lixo na sexta-feira (7) é de Débora Lohany de Oliveira. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a análise do DNA recolhido de Daniele dos Santos, mãe da criança, combina com a amostra retirada do cadáver.

Conforme a Pasta, a Pefoce concluiu apenas na tarde desta segunda-feira (10) que o exame deu positivo para o parentesco entre mãe e filha. A menina de quatro anos de idade desapareceu na noite do dia 27 de março, quando, segundo testemunhas, foi levada por um homem enquanto brincava nas proximidades da sua casa, no Bairro Aerolândia.

O corpo de Débora foi encontrado em um terreno na Avenida Almirante Henrique Sabóia já em estado de decomposição. A Secretaria ressalta que os peritos trabalharam na elucidação do caso durante todo o fim de semana para que o resultado ficasse pronto em um menor espaço de tempo e o corpo fosse liberado aos familiares.

Ainda de acordo com a SSPDS, estão sendo produzidos o laudo cadavérico e realizados exames nos objetos encontrados junto ao corpo. Na sexta-feira (7), Daniele afirmou já ter reconhecido que a vítima encontrada era sua filha. A mãe contou ter percebido que era a criança já ao ver a mão da filha em uma foto divulgada nas redes sociais, e acrescentou ter certeza de que era ela quando a Polícia informou a roupa e a sandália da criança.

Sobre as buscas pelo responsável do crime, a SSPDS informou em nota que: "A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP), realiza investigações no sentido de identificar e prender o responsável pelo crime".

