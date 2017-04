Lava-Jato: aberta a temporada do salve-se quem puder

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O simples sinal verde do ministro <b> Edson Fachin </b> do <b> STF </b> para a <b> abertura de inquérito contra ministros, senadores e deputados federais </b> causou o efeito de uma bomba atômica no meio político com forte repercussão no Estado. O <b> Congresso Nacional </b> fez pose de que tudo seguia normalmente, porque trata-se apenas da autorização para que a <b> Procuradoria Geral da República </b> inicie a investigação contra os citados. Mas na prática até as votações desta terça à tarde foram suspensas na <b> Câmara dos Deputados </b>, com parlamentares fugindo de repórter igual o diabo corre da cruz.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O fato é que existem dois calendários distintos neste processo: um é o jurídico, que precisa cumprir todos os ritos formais. O outro é o político, muito mais célere e sem nenhuma preocupação com o senso de Justiça. Ter o nome citado no mar de lama da <b> Lava-Jato </b> já soa como condenação antecipada da opinião pública, ávida por sangue diante de tanta corrupção.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Até a conclusão se haverá ou não denúncia do <b> MPF </b> pode levar no mínimo um ano. Até lá, todos os citados oficialmente na <b> lista de Fachin </b> vão espernear alegando inocência, mas seguirão sangrando. Ninguém sabe o tamanho do abacaxi, pois estamos falando de um governo com oito ministros enrolados e mais de 30% dos senadores da República investigados. Certeza mesmo é que está aberta a temporada do salve-se quem puder.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Enquanto isso<br></b>O fato de <b>Raimundo Colombo</b> não constar entre os três governadores que o <b> STF </b> autorizou a investigação pelo MPF foi celebrada no Centro Administrativo. Reforça a expectativa,<b> já publicada nesta coluna </b>, de que o após o envio do caso para o STJ, o processo será arquivado.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> </p><p><b>Leia também: </b></p><p><b> Lista de Fachin: quem são os políticos e os partidos mais citados </b></p><p><b> Catarinenses na lista liberada por Fachin emitem notas sobre delações da Odebrecht </b></p><p><b> Lista liberada por Fachin tem quatro políticos de SC </b><br></p><p> <b>Fachin autoriza inquéritos contra 9 ministros, 29 senadores e 42 deputados, diz jornal</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense