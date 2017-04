Lavanderia oferece serviço de lavagem com imunização à ação do Aedes aegypti

Herculano Barreto Filho

– A empresa Picada Zero, aberta na Barra desde janeiro, garante proteção contra o inseto por até seis meses –

Rio – Uma lavanderia também oferece um serviço de imunização contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chicungunha. Com uma unidade aberta há três meses no Shopping Downtown, na Barra, a Picada Zero garante proteção contra o mosquito que varia de 30 a 180 dias.

Uma quantidade da substância líquida permetrina, composto usado em inseticidas e repelentes, é liberada dentro da máquina de lavar, garantindo que o produto seja absorvido pelo tecido das roupas, mas sem deixar odor. O produto age num raio de até 40 centímetros. Se uma pessoa estiver usando uma camiseta imunizada, por exemplo, terá proteção contra os mosquitos até perto do pulso.

A lavanderia oferece três opções de lavagem com imunização. O mais usado pelos clientes é um serviço de self-service, onde o cliente lava um cesto de roupa com até 22 peças, com imunização por até 30 dias. Mas há outras opções, que garantem a eficácia do produto por 90 dias e até 180 dias.

O repelente na roupa pode ser uma ação preventiva mais eficaz do que muita gente imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% das picadas de mosquitos ocorrem sobre as roupas.

O serviço foi trazido por uma empresa portuguesa, que vende camisetas, bonés e meias dermatológicas imunizadas por até 50 lavagens, conhecidos na Europa como ‘artigos tratados’.

Ideia surgiu no Brasil

Ao chegarem no Brasil, os representantes da empresa tiveram a ideia de mudar de área de atuação. “Para seguir no mesmo segmento, precisaríamos fabricar roupas novas e o custo seria muito alto. Como a imunização é feita com água, surgiu a ideia de montar uma lavanderia. Já fazíamos a lavagem em processo industrial, para imunizar as roupas. A ideia é imunizar qualquer tipo de roupa. É mais uma opção preventiva que existe no mercado, além do repelente”, explica Luis Jorge Lopes Ribeiro, proprietário do empreendimento. A eficácia do método também foi certificada pela Fiocruz.

Agora, a Picada Zero já pensa em expandir. A ideia é inaugurar uma nova loja, também na Barra, nos próximos dois meses. Depois, começar a abrir franquias em todo o país. “Já fizemos alguns contatos em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo”, diz Ribeiro. A empresa também aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fabricar um spray repelente voltado para o meio corporativo.

Opções de lavagem

A Picada Zero oferece três opções de lavagem com imunização ao Aedes aegypti:

Opção econômica: A P1 oferece imunização de até 30 dias para uma lavagem. Se a peça for lavada, perde 80% da eficácia. Nessa opção, o cliente pode lavar um cesto de com até 22 peças. É o serviço mais econômico, saindo por R$ 17,50.

Protege por 90 dias: O P3 já oferece uma proteção mais eficiente, garantindo a imunização à ação do mosquito por até 90 dias ou três outras lavagens em casa. Esse serviço é oferecido por peça. A lavagem com imunização de uma camiseta, por exemplo, custa R$ 12. A lavagem da calça ou camisa saem por R$ 17. O edredom solteiro é lavado e imunizado por R$ 36. Já o casal sai por R$ 48.

Opção empresarial: O P30 é um serviço oferecido para empresas interessadas em imunizar os uniformes dos funcionários. É um serviço para grandes quantidades (acima de 100 quilos de roupa), garantindo a imunização por até 180 dias ou por até 50 lavagens.

A empresa

A empresa portuguesa responsável pela Picada Zero é uma instituição produtora de insumos e tecnologias relacionadas à vigilância, prevenção, controle, mobilização social, atenção à saúde e desenvolvimento científico/tecológico relacionados ao vírus da zika.

Nos próximos dois meses, a Picada Zero deve abrir outra filial, também na Barra. E, até o fim do ano, pretende abrir franquias em todo o país.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das picadas de mosquito são sobre a roupa. O serviço de imunização oferecido pela lavanderia Picada Zero, que conta com o certificado da Fiocruz, ainda garante a eficácia num raio de até 40 centímetros da peça.



