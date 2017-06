Leão-marinho descansa na Praia de Laranjeiras em Balneário Camboriú

<p>Um leão-marinho foi avistado nesta segunda-feira na Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú. O animal, que aparentemente está bem, e escolheu a praia para um descanso, é acompanhado de perto pela equipe do Projeto de Monitoriamento de Praias da Bacia de Santos.<br><br>Segundo o pesquisador André Barreto, da Univali, que coordena o projeto, o leão-marinho é um animal comum na nossa costa, embora costume aparecer mais nas praias entre o fim do inverno e o início da primavera. Geralmente, eles param nas praias para um descanso estratégico entre uma refeição e outra _ esta é a época em que os leões-marinhos deixam as colônias reprodutivas no Uruguai e nadam em busca de águas mais quentes.</p><p class=”embed-content”> </p><p><br><br>_ A recomendação é não se aproximar. É um animal simpático, mas é selvagem _ alerta o pesquisador.<br><br>A tendência é que o leão-marinho permaneça até dois dias na praia, e depois volte para alto-mar. Quem encontra um animal como este deve entrar em contato com o Projeto de Monitoramento de Praias, no telefone 0800-6423341. A ligação é gratuita.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense