Leão-marinho recebe atendimento médico na praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú

<p>O leão marinho que há três dias descansa no costão da praia de Laranjeiras, em <b> Balneário Camboriú </b>, recebeu atendimento veterinário na tarde desta quarta-feira. Os procedimentos foram feitos em parceria entre as equipes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) da Univali e da R3 Animal, com o apoio da Polícia Ambiental de Florianópolis. </p><p>O animal está sendo monitorado pelas equipes do projeto desde que surgiu na costa catarinense no último final de semana. Assim que ele parou para descansar nas areias da praia de Laranjeiras, os veterinários responsáveis pela Unidade de Estabilização de Animais Marinhos de Penha iniciaram um processo de análise para entender a melhor maneira de interagir com ele, verificar seu estado de saúde e tomar as devidas providências. </p><p>Segundo os veterinários, o leão-marinho está abaixo do peso, com um quadro de diarreia e uma lesão no olho esquerdo. Após esta análise, uma operação foi montada para realizar um processo de contenção física para que a medicação fosse aplicada.</p><p>— Medicamos o animal com polivitamínicos e antibiótico. Também foi feita hidratação e a coleta de amostras para a realização de exames — explicou Adriane Steuernagel, veterinária do PMP-BS da Univali.</p><p>A equipe continuará monitorando o leão marinho, com o apoio da Guarda Municipal Ambiental e dos moradores da comunidade local até que ele finalize o descanso e retorne ao mar. </p><p>— Pedimos que a população não se aproxime do animal para que ele consiga descansar, recuperar energias e seguir seu caminho de uma maneira saudável — disse Rodrigo De Rose da Silva, biólogo e gerente operacional do PMP-BS da Univali.</p><p>Ao encontrar animais marinhos mortos ou vivos, que estejam debilitados, você pode ligar para o 0800-642-3341.<br></p>

Fonte: Diário Catarinense