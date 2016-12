Legislatura e mandatos ficaram encerrados

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) encerrou, ontem, o ano legislativo e a atual Legislatura, iniciada em janeiro de 2013, com a posse dos vereadores eleitos em outubro de 2012, cujos mandatos se encerram no último dia deste mês. A última sessão plenária aprovou a redação final de projetos relevantes, como o Orçamento para 2017, mudanças nas regras de licenciamento ambiental e empréstimos para obras de infraestrutura.

Agora, as sessões plenárias só serão retomadas em fevereiro de 2017 com uma nova composição, eleita em outubro deste ano. Os vereadores que integrarão o Legislativo de Fortaleza, a partir do próximo ano, assumirão seus mandatos no dia 1º de janeiro, pouco antes da posse do prefeito reeleito, Roberto Cláudio (PDT), no mesmo primeiro dia do novo ano.

Na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o Orçamento de 2017, prevendo recursos da ordem de R$7,5 bilhões de receita, dos quais R$3,5 bilhões devem ser destinados para a folha de pagamento e outros R$2,8 para custeio. Aproximadamente R$1 bilhão deverá financiar os investimentos. Foram aprovadas ainda 453 emendas parlamentares.

Outro projeto aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza foi um empréstimo, de mais de R$320 milhões, com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Evaldo Lima, líder do prefeito, afirmou durante a primeira votação, na quarta-feira, que a iniciativa "é um projeto extremamente importante que impacta a cidade de Fortaleza em três áreas estratégia". Os recursos do empréstimo serão empregados em três áreas: educação, através da construção de escolas de tempo integral, saneamento básico e mobilidade urbana, e corredor exclusivo de transporte público.

Fonte: diariodonordeste