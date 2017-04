Lego Worlds vai muito além de Minecraft

Minecraft. A primeira vez que eu vi foi um choque. Aquele jogo com gráfico pixelado nem parecia que seria atraente e não foi, mas conquistou milhões: o meu filho entre eles. O tempo passou e a Lego, que serviu de inspiração para a Mojang criar Minecraft, resolveu entrar na brincadeira. Agora (já tinha para PC Windows com a Steam), a Lego lançou para Xbox One e PlayStation 4 Lego Worlds com uma pegada similar, mas, diferente. Diria até, um passo além. Vamos explicar um pouco mais nos próximos parágrafos.

Começa pelo visual a diferença. O cenário traz os blocos de montar do Lego. Não são pixelados como o Minecraft que é tudo feito com os cubinhos. Também se inicia como um jogo, quando um astronauta, com sua nave quebrada, cai em um dos mundos de Lego Worlds. Você tanto pode continuar uma história, como pode jogar sem rumo como acontece em Minecraft.

Ao longo do jogo é possível coletar objetos, personagens que poderão ser usados ou não ao longo das horas de jogatina. Quase sempre para recolher tais objetos seria preciso ter recursos para comprá-los. Isso será conseguido destruindo peças do cenário, por exemplo. Essa mecânica é a mesma de outros jogos Lego, inclusive.

Aliás, os personagens e ações possuem similaridades muito grandes com relação aos tradicionais jogos Lego. Isso será muito bom tanto para novatos quanto para veteranos, pois vai facilitar muito a vida dos gamers.

Quando o Astronauta cai na primeira terra Lego Worlds, ele chega na terra pirata e precisa de golden bricks ou tijolos dourados para avançar de nível. Quando conseguir 3 bloquinhos dourados, você consegue passar para outro mundo que é tipo o mundo das cavernas com neardentais e vulcões, por exemplo. Você pode conseguir blocos dourados também cavando buracos e tirando caixas de tesouro. Nestas caixas também pode haver itens como zarabatanas, arcos, entre outros.

De volta à infância

Lego Worlds também é uma volta à infância. É poder ter baldes e baldes de peças Lego para montar como quiser (ou quase isso). É ter a chance de interagir com vários mundos e tentar misturar aventuras piratas com um astronauta ou homens pré-históricos com um astronauta. Ou, se não quiser o astronauta, pode usar a fantasia que quiser no seu personagem. Isso é bem legal. Com relação à montagem propriamente dita, Minecraft leva vantagem. É mais fácil e simples construir lá. É muito livre. Você pode construir suas vilas e prédios sem preocupação. Mas isso não quer dizer que a parte da construção em Lego Worlds é ruim; só não é mais simples que no jogo da Mojang. E nisso o Lego peca, pois seria o mais importante.

Humor da franquia

Mesmo sendo um jogo que se propõe ser um sandbox, ou seja, um mundo livre, há, como já dissemos histórias para seguir, caso queira, e o velho humor Lego presente. Sim, piadinhas e brincadeiras com o universo de outros games da empresa poderão ser vistos lá. Tiradas sarcásticas também. Vai ser legal, sim.

Muitos mundos

Como o nome do jogo já deixa claro, Lego Worlds tem vários mundos que o gamer pode e deve se aventurar. Como já dissemos no começo do texto há mundos piratas, pré-históricos e muitos outros. E, claro, você também pode criar os mundos que desejar com as misturas de peças Lego. Aí parece um pouco com a misturada de Minecraft que, aliás, inspirou-se em Lego para ser criado há anos.

Preço e disponibilidade

Lego Worlds já está disponível para PlayStation 4 e Xbox One, além do PC Windows no Steam. O preço para todas as plataformas é o mesmo: R$ 129,90. Por fim, podemos dizer que Minecraft finalmente achou um concorrente e, pela empolgação do meu filho, arrisco-me a dizer que Lego Worlds é mais completo e atraente e deve tomar o posto do game da Mojang/Microsoft. Que comecem as disputas!

