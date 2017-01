Lei contra a violência obstétrica é sancionada em Santa Catarina

<p>Para evitar diversos tipos de violência pelas quais as gestantes e parturientes passam, que envolvem ofensa verbal e física, o governador Raimundo Colombo sancionou a <b> lei 17.097 contra a violência obstétrica </b> <b>. </b> A sanção foi publicada no Diário Oficial de SC desta quinta-feira. </p><p>De autoria da ex-deputada Angela Albino, a lei obriga a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente. Dentre elas está a elaboração de uma cartilha pela Secretaria de Saúde de SC sobre os direitos da mãe e do bebê e também a exposição de cartazes sobre o tema em hospitais, unidades de saúde e demais locais de atendimento à gestante. O objetivo é conscientizar as gestantes para que conheçam seus direitos.</p><p>O<b> projeto de lei 0482.9/2013 </b> foi aprovado em sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc). Agora a lei tem 60 dias para regulamentação. </p><p><b>Algumas violências obstétricas citadas da</b> <b>lei 17.097 <br></b><br>Tratar a mulher de forma grosseira, não empática, grosseira, zombeteira<br>Recriminar a parturiente por gritar, chorar ou ter dúvidas<br>Não ouvir as queixas da mulher<br>Fazer a gestante acreditar que precisa de uma cesariana quando não é necessário<br>Impedir que seja acompanhada por alguém de sua preferência durante o trabalho de parto<br>Submeter a mulher a procedimentos dolorosos, desnecessários e humilhantes como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos e posição ginecológica de pernas abertas<br>Deixar de aplicar anestesia quando for requerida<br>Proceder a episiotomia quando não é imprescindível<br>Fazer qualquer procedimento sem previamente pedir permissão e explicar, com palavras simples, o que está sendo oferecido ou recomendado<br>Submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, injeções na primeira hora de vida sem antes ter contato com a mãe<br>Retirar da mulher o direito de ter o bebê ao seu lado depois do parto no alojamento e de amamentar em livre demanda<br>Não informar a mulher com mais de 25 anos ou dois filhos sobre seu direito à ligadura nas trompas gratuitamente nos hospitais conveniados ao SUS</p><p><b>Leia também:<br></b><br><b> Projeto de lei contra a violência obstétrica é aprovado em SC </b><br><b> <br>Violência obstétrica é discutida em conferência em Florianópolis <br><br> Bela Gil revela que comeu placenta após o parto. Saiba o que diz a ciência sobre a prática <br><br> Sinais que indicam que a gestante está começando o trabalho de parto <br></b></p><table></table><p><br><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense