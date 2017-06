Lei que libera venda de inibidores de apetite é sancionada

<p>Como presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sancionou, sem vetos, na manhã de sexta-feira, a lei que libera a venda de emagrecedores e inibidores de apetite no país. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do presidente da Câmara. Maia, que passou esta semana no Palácio do Planalto, fez nesta quinta-feira (22), consultas a entidades médicas para assinar a medida.<br></p><p>O projeto aprovado no último dia 20 pela Câmara susta de imediato os efeitos de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2011, que proibiu a comercialização de alguns medicamentos desse tipo. A Anvisa já criticou a medida e vê perigo à saúde da população.</p><p>A retirada de emagrecedores à base de anfetamina, como o femproporex, mazindol e anfepramona, tinha como justificativa o fato de que não havia estudos que comprovassem a eficácia das substâncias e os riscos do uso desses medicamentos eram superiores a eventuais benefícios.<br></p><p>A decisão na época provocou uma comoção entre associações de médicos e pacientes, que defendiam a permanência do produto no Brasil.</p><p><b>Leia mais:<br> Câmara aprova produção e venda de inibidores de apetite <br> Entenda o que é a sibutramina e como o inibidor de apetite funciona no organismo do ser humano </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense