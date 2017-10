Lei que prevê rota turística por municípios da serra catarinense é sancionada

O governador Raimundo Colombo sancionou nesta sexta-feira (27), a lei que institui a Rota Turística Caminhos da Neve. O ato foi realizado na sede da Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, Rua Getúlio Vargas, Centro.

A lei, de autoria do deputado estadual Milton Hobus, prevê que a rota turística contemple os municípios de Bom Retiro, Rio Rufino, Urupema, Painel, Bocaina do Sul, Lages, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra.

Os objetivos são, de acordo com o texto da lei, fomentar o turismo catarinense; promover a conservação dos ecossistemas existentes nos municípios abrangidos; valorizar o legado cultural e histórico característico da Serra Catarinense; motivar novos investimentos e novas estratégicas para agregar valor e competitividade aos serviços e produtos da cadeia produtiva local; e caracterizar a rota turística em razão de sua tipicidade climática, aspectos sociais, ambientais e culturais.

A lei também prevê fortalecer os eventos turísticos constantes nos calendários oficiais dos municípios abrangidos; e articular ações conjuntas do poder público com o trade turístico regional e operadores estaduais, visando à qualificação das atividades turísticas típicas da região.

A obra Caminhos da Neve

Para promover o turismo da região, o Governo do Estado também trabalha na obra de pavimentação da Rodovia Caminhos da Neve (SC-114), que liga as Serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Do lado catarinense, equipes do 1º Batalhão Ferroviário trabalham em um trecho de cinco quilômetros, resultado de um convênio iniciado em maio deste ano e que vai garantir R$ 9 milhões em investimento. A obra está em fase de terraplenagem.

O projeto completo prevê pavimentação de 29,4 quilômetros do lado catarinense. Destes, 14 já estão concluídos, resultado de um investimento de R$ 15,2 milhões.



Fonte: Floripa News