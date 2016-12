Leitores do Diário Catarinense enviam fotos de Natal

<p>O <b> DC pediu </b> e os leitores simplesmente arrasaram! O desafio era postar fotos de Natal usando a <b> #DoLeitorDC </b>. Valia clique da árvore, da decoração com pisca pisca, do animalzinho de estimação, enfim, o importante era usar a criatividade. As belas imagens que chegaram pelas redes sociais você confere abaixo:</p> Karine clicou a Igreja Matriz de Itajaí Foto: Karine Bruschi / Arquivo pessoal A cachorrinha se disfarçou entre os presentes de Natal Foto: Harlei Santos / Arquivo pessoal Blumenau está toda enfeitada para o Natal Foto: Jonas Ralf / Arquivo pessoal Até o gatinho entrou no clima do Natal Foto: Djovana Zulzle / Arquivo pessoal Chapecó dá show na decoração de Natal Foto: Diogo Rossoni / Arquivo pessoal Quanto estilo! Foto: Mary Amancio / Arquivo pessoal O Natal também foi celebrado na academia Foto: Aristeu Antunes de Oliveira / Arquivo pessoal Em clima de Natal, as meninas esperam pelos presentes do Papai Noel Foto: Lucas Cunha / Arquivo pessoal A Jade já está pronta para esperar o Bom Velhinho Foto: Taiane Oliveira / Arquivo pessoal “Pode vir, Papai Noel, não esquece meu presente!” Foto: @pugheross / Reprodução Instagram <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense