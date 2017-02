Léo Ramos faz show no Food Park Carioca da Tijuca

O Dia

– Festival Comédia no Park acontece de terça a sábado –

Rio – Localizado no estacionamento do Extra Tijuca, o Food Park Carioca volta apresentando um leque de atrações que vai além da gastronomia, e se estende até a semana que vem. Neste fim de semana, tem música: pop-rock nacional e internacional com o grupo Maré Cheia (amanhã, às 20h) e tributo aos Beatles com a Eleanor Band (domingo, às 20h).

E durante a semana, o Food Park apresenta o festival Comédia no Park, com vários humoristas apresentando números de stand-up comedy, de terça (7) ao sábado (11). A cada dia, tem um mestre de cerimônias e um humorista. Na terça, tem o comediante e palestrando Rey Bianchi apresentando o ator Eduardo Jericó. Quarta (8) é a vez de Jefferson Farias, da ‘Praça É Nossa’, levar o pernambucano Junior Chicó. Jefferson fica até o fim do festival e na quinta (9) apresenta Léo Ramos, que faz batalhas humorísticas de rap com imitações.

“Nosso objetivo é dar uma oportunidade para nossos comediantes e oferecer ao público o que se tem de melhor nesse gênero”, afirma Bruno Cypreste, sócio e idealizador do Food Park Carioca.

Quem for ao local fora dos horários dos shows passear com a família, encontra trucks e food bikes com opções bem variadas. Tem os Vinhos Trevinni, Cupckes John’s, Espeteria Dom Gatón, Prime Food Truck, Patifaria Food Truck e outros itens.

Serviço

FOOD PARK CARIOCA. Rua Mariz e Barros 1.037, Estacionamento do Extra Tijuca. Ter a qui, de 17h às 23h; sex e sáb, de 15h à meia-noite; domingo de 15h às 23h — www.foodparkcarioca.com

