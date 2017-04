Leonel Pavan entra para diretoria do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Escolhido com apoio unânime dos demais colegas secretários estaduais de <b> turismo </b> do país, <b> Leonel Pavan </b> passou a integrar a diretoria do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (<b> Fornatur </b>), como vice-presidente para Relações Institucionais e Políticas. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Na reunião de posse, em <b> São Paulo </b>, Pavan constatou que a restrição e falta de recursos para o setor turístico não é só problema de <b> Santa Catarina </b>. O choro é geral.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Bolsa de apostas<br></b>Julgamento do processo da denúncia de advocacia administrativa do então vice-governador Leonel Pavan, no caso do suposto recebimento de R$100 mil de uma empresa de combustíveis, foi adiado três vezes somente este ano. Próxima data é dia 19 de maio, mas a turma do Senadinho aposta que ainda não será desta vez.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Pé no acelerador<br></b>Lideranças do <b> PMDB </b>, como o vice-governador <b> Eduardo Pinho Moreira </b> e <b> Mauro Mariani </b>, percorreram 17 municípios do <b> Oeste </b> numa ação batizada de 15 em Movimento. Sábado foi a vez do <b> PSD </b> reunir em <b> Lages </b> cerca de 2,5 mil pessoas em torno do deputado <b> Gelson Merísio </b>. PSB, PV, PRB e PROS também subiram a Serra para manifestar apoio ao pré-candidato ao governo do Estado. Todos sabem que vai passar um rio Amazonas debaixo da ponte até as definições oficiais de 2018, mas os partidos já pisam fundo.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> </p><p><b> Moradores de rua utilizam deques da Beira-Mar Norte como moradia </b></p><p><b> Mais de mil pessoas compareceram ao show de Netinho e Neguinho da Beija-Flor no Samba com Carinho </b><br></p><p><b> Informações de Doreni Caramori podem influenciar rumo da CPI das PPPs em Florianópolis </b></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense