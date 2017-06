Levantamento aponta os vereadores que mais faltaram nas sessões da Câmara de Florianópolis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Levantamento feito sobre a presença dos 23 vereadores de <b>Florianópolis </b> nas sessões entre janeiro e maio deste ano identificou o presidente da Casa, vereador <b>Guilherme Pereira</b> (PR), como o mais faltoso, com 16 ausências, sendo sete justificadas. Em segundo e terceiro lugares, empatados, aparecem <b>Bruno Souza</b> (PSB) e <b>Rafael Daux</b> (PMDB), ambos com 15. Souza oficializou explicações para oito faltas e Daux, para quatro. O levantamento usou por base o momento da confirmação da presença em plenário, geralmente realizado por volta das 17h30min, antes da leitura dos projetos em votação. Não dá para afirmar categoricamente que estes parlamentares faltaram à s votações ordinárias, apenas que seus registros de presença não foram confirmados no instante da chamada. Os dados constam no site da própria <b>Câmara de Florianópolis</b> .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Contrapontos<br></b>O presidente da Casa, Guilherme Pereira, diz que comparece diariamente à Câmara e discorda do levantamento. Bruno Souza diz que esteve ausente em 11 sessões solenes, que consomem dinheiro público e são usadas para homenagear geralmente cabos eleitorais. Também questiona o fato de a notícia ter surgido justo no momento em que encampou a batalha pelo fim do ponto facultativo. Já o vereador Rafael Daux também disse discordar dos dados porque sempre esteve presente em todas as sessões ordinárias.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em nota, Guilherme Pereira disse: “A função de presidente da Câmara prevê atividades mais amplas, que vão além da presença nas sessões, sendo apoiado nessas ocasiões pelos vereadores que compõem a mesa diretora. A necessidade de justificar ausências ou atrasos decorre exclusivamente do fato de o presidente ter, além das atribuições administrativas, também uma agenda de representatividade extensa”.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Indenização negada</b><br>O <b>Tribunal Regional Federal da 4ª Região</b> (TRF4) <b>negou indenização por danos morais e estéticos a uma estudante da UFSC</b> que sofreu ferimentos por estilhaços de uma bomba de efeito moral durante operação policial no campus de Florianópolis (SC) no episódio que ficou conhecido como Levante do Bosque. A 3ª Turma declarou o pedido improcedente, uma vez que não houve excesso da polícia.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Para entender</b><br>Em 25 de março de 2014, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação destinada a combater o tráfico de drogas no campus da UFSC. Diante da oposição de vários alunos, a PF acionou a Polícia Militar, que usou bomba de efeito moral para conter a situação. A autora foi atingida durante o conflito e levou quatro pontos na perna direita. A estudante entrou com ação condenatória contra a UFSC, a União e o Estado. A 5ª Vara Federal de julgou improcedente o pedido. Ela recorreu e o TRF4 manteve a decisão.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Mudança temporária<br></b>Em reposta aos questionamentos da coluna, a prefeitura da Capital explicou que a mudança do <b>Pró-cidadão</b> é temporária, já que a atual sede vai passar por uma reforma, com recomendação até mesmo da defesa civil. O novo espaço alugado é o local onde ficava a Assistência Social do Município, no entanto, com um valor menor do que a metade do antigo aluguel. Em reposta aos questionamentos da coluna, a prefeitura da Capital explicou que a mudança do <b>Pró-cidadão</b> é temporária, já que a atual sede vai passar por uma reforma, com recomendação até mesmo da defesa civil. O novo espaço alugado é o local onde ficava a Assistência Social do Município, no entanto, com um valor menor do que a metade do antigo aluguel. A mudança de algumas áreas para a Passarela do Samba está em fase de projeto para reforma e instalação do cabeamento.

