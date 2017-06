Liderança de Lula em pesquisa para Presidência da República é difícil de explicar

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As estatísticas não conseguem explicar: enquanto 47% dos brasileiros têm vergonha do Brasil devido à <b>corrupção</b> , segundo pesquisa do <b>Datafolha</b> , uma consulta popular do mesmo instituto revela que o ex-presidente <b>Lula </b> é o primeiro colocado entre os candidatos à Presidência da República. Logo o Lula, apontado como o chefe da roubalheira toda.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mais do que nunca cabe o verso daquela canção: “Que país é esse?”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Dependentes</b><br>Pra mim, eles falam: <b>PMDB </b> vai depender da coligação para ganhar o governo do Estado, e o governador <b>Raimundo Colombo</b> também vai depender do PMDB para se eleger senador. Ou seja, um está na mão do outro. Sem coligação, todos correm riscos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A resposta</b><br>”O PMDB não tem três candidatos. Quem tem três, não tem nenhum. Nós temos apenas um candidato e ele atende pelo nome de <b>Mauro Mariani</b> “.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Senador <b>Dário Berger</b> , <b>na coluna de ontem do Moacir Pereira</b> , respondendo ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira, lembrando que não é Moreira que escolhe o candidato a governador. Na conta do senador, que aposta em Mariani, ele e o vice estão fora da disputa.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Só espiando</b><br> <b>Esperidião Amin</b> deve estar assistindo de camarote esta disputa suicida por candidaturas ao governo do Estado entre partidos adversários, o que pode significar a morte de todos na mesma praia.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Novo hotel<br></b>No próximo dia 3 de julho será apresentado oficialmente à imprensa o mais novo hotel de <b>Nova Veneza</b> , cidade do Sul do Estado, caracterizada pela gastronomia típica e tradições da cultura italiana. O Hotel Dolomiti Caravaggio surge com a proposta de estabelecer uma nova ponte entre Brasil e Itália, oferecendo opção de hospedagem com padrão internacional. O novo empreendimento abre as portas já no dia seguinte, com a oferta de 15 apartamentos e 48 vagas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Na ilha</b><br>Zagueiro <b>Tiago Silva</b> , do <b>PSG </b> e Seleção Brasileira, estará em <b>Floripa </b> quinta-feira para visitar o amigo e empresário Paulo Tonieto, como faz sempre que está de férias no Brasil. Vem ver os negócios dele na Ilha e à noite será homenageado com um churrasquinho para poucos na cobertura triplex do La Perle, porque no dia seguinte pela manhã viaja.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Mais prêmios</b><br>Não são só os produtores da cachaça catarinense que estão comemorando grandes conquistas neste mês de junho. A <b>Epagri </b> ganhou um prêmio internacional que reconhece o papel dela no fortalecimento da Associação de Queijo Artesanal Serrano da Serra Catarinense. Um dos resultados dessa atuação é a manutenção dessa tradição culinária tão importante para a cultura catarinense. O Queijo Artesanal Serrano (QAS) recebeu a primeira colocação no II Concurso de Buenas Prácticas en Agricultura Familiar. A entrega do prêmio ocorre quinta-feira durante a Primeira Conferência da Agricultura Familiar, realizada em Olmué, no Chile.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Avanços</b><br>Após duas semanas na cidade de Leipiz, na Alemanha, o cirurgião cardiovascular Sérgio Lima de Almeida, do hospital <b>SOS Cardio</b> , retorna a Floripa com novidades no tratamento de doenças do coração. O catarinense esteve no Leipzig Heart Center, referência mundial em cirurgia cardiovascular, em busca de aperfeiçoamento de técnicas como a cirurgia minimamente invasiva para o coração e o suporte mecânico para assistência ventricular, em casos de insuficiência cardíaca.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Toques</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Convidado</b> – Na Mountain Do do próximo sábado, no <b>Costão do Santinho</b> , presença confirmada do medalhista olímpico, <b>Vanderlei Cordeiro de Lima</b> , que no ano passado carregou a tocha olímpica nas olimpíadas do Rio de Janeiro.<br><br><b>The Best</b> – O Merio’s Country Bar e Restaurante, em <b>Rancho Queimado</b> , vem sendo apontado como o melhor do Estado em comida campeira. <b>BR 282</b> , trevo de acesso ao município, fica aberto de terça a domingo a partir das 11h.<br><br><b>O tempo </b>– “O vento discorda de tudo que é imóvel / Da discordância faz seus acordes / Por dentro é silêncio / Por fora, vozes”. Do nosso poeta Alcides Buss.

Fonte: Diário Catarinense