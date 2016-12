Lili Rodriguez: Clima de festa…

O Dia

– Várias comemorações e eventos se espalham pelo Rio –

Rio – Além do ritmo de Natal que toma conta da cidade, outras comemorações e eventos se espalham pelo Rio. No Leblon, uma turma se reuniu para celebrar o primeiro ano da Boutique Porto Frescatto. Enquanto isso, a inauguração de duas mostras movimentou o Centro Cultural Correios.

A primeira delas, ‘OPUS CW XVI’, assinada por Claudia Watkins, tem a série de pinturas ‘Vasos e Flores’. A outra exposição é de Ricardo Nauenberg, e o cenário escolhido foi o subterrâneo da construção da Linha 4 do metrô. “Trata-se de uma ação forte do homem no meio ambiente, com imagens e formas que surpreendem”, comentou Ricardo.

CONECTANDO

Pestana Rio Atlântica promove ceia de Natal com menu inspirado na culinária portuguesa e brasileira. Para o ano novo, promoverá quatro festas em espaços diferentes.

O ano novo trará esperança para o mercado imobiliário, após dois anos de queda nos negócios. Especialistas apontam que em 2017 os financiamentos devem ganhar fôlego.

O Espetto Lounge Recreio terá hoje MC Marcinho, às 18h.

PARQUE NATALINO NO BOULEVARD

Parque ‘Uma Aventura de Natal’ está encantando as famílias que passeiam pelo Armazém 2 do Pier Mauá. Pura diversão e encantamento. Enquanto a criançada se diverte entre bonecos animados, Papai Noel e brincadeiras lúdico-educativas, os pais, tios e avós aproveitavam o evento com boa música, quitutes gastronômicos e bebidinhas.Até 28 de dezembro.

COTIDIANO

Raphaela Severiano Ribeiro, entrevistada da coluna, é uma jovem empreendedora, dona da Raph’s Patisserie que produz doces caseiros sofisticados.

LILI: Já pensou em tocar a empresa da familia?

RAPHAELA: Não, a minha paixão sempre foi a gastronomia, ainda que ame a magia do cinema. O Kinoplex hoje é uma empresa totalmente profissionalizada. A família faz parte de um conselho de acionistas e ajuda na administração.

Como surgiu o amor pela gastronomia?

Acredito que o amor pela gastronomia já tenha nascido comigo. Inicialmente, era um passatempo. Eu criava e fazia novas receitas para minhas amigas e minha família. Mas depois senti que era mais do que isso. Fui fazer faculdade de Gastronomia. Em seguida, me especializei em doces. Tenho muito cuidado com cada detalhe.

Onde encontrar a Raph’s?

As encomendas podem ser feitas por e-mail ou telefone. Tenho um ponto de vendas no Rio Design Leblon, assim posso levar o meu trabalho para um público novo.

Novidades para o Natal?

Temos muitos produtos que cumprem o papel da lembrança de Natal. É uma grande oportunidade de fugir dos presentes tradicionais e dar algo diferente.

Um beijo?

Para minha família. Para minha irmã Isabela, que trabalhou comigo, e, principalmente, minha mãe, meu pai e toda a equipe da Raph’s Patisserie.

Um sonho?

Meu sonho é que a Raph’s cresça, se mantendo estabilizada no mercado.

