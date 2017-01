Lili Rodriguez: Enfim 2017

O Dia

– Ainda sob o impacto da crise de 2016,o Réveillon da maioria dos cariocas foi discreto. “Menos” foi a palavra de ordem… –

Rio – Narcisa Tamborindeguy não economizou simpatia. Recebeu em casa, na Atlântica, junto com a amiga Nina Stevens, em petit comité para convidados de quatro cantos do mundo. Comidinhas gostosas de Écio Cordeiro e som bombado do DJ Capelli deram o tom da festa. Na foto, as duas com o amigo Hélcius Pitanguy. Amin Khader, que gravava lá para seu programa na Record, foi muito tietado por todos do prédio: porteiros, convidados, todo mundo querendo uma selfie.

