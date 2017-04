Lili Rodriguez: entre business e diversão

O Dia

– Famosos e anônimos aproveitaram o final de semana ao som de Jorge Ben Jor, que agitou a praia de Ipanema, dividindo o palco com Skank e Céu –

Rio – Em tempos de crise, a palavra de ordem é inovar e diversificar. Os empresários estão se multiplicando nas atividades. No coração de Copacabana, a charmosa Cais do Oriente Store, na Joaquim Nabuco, montou um espaço para os muitos ocupados. Capitaneado pelo designer Attila Salgado, o local reúne um salão que funciona até tarde, uma galeria de arte, um bar de tapas e um brechó. Ou seja… tédio jamais.

Enquanto isso… famosos e anônimos aproveitaram o final de semana ao som de Jorge Ben Jor, que agitou a praia de Ipanema, dividindo o palco com Skank e a cantora paulista Céu. A coluna registrou o momento fofo da tarde, com o ator Paulo Cesar Grande , Claudia e família curtindo o evento. O pequeno Pedro, gaiato, fez careta no pai na hora da foto e a gêmea Carolina ria da arte.

Cuidado com o cartão

As regras do cartão de crédito mudaram, mas para o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, é preciso cuidado. “No orçamento mensal do consumidor, a diferença será quase nula”, afirmou.

Explicando…

Antes da mudança, o consumidor fazia o pagamento mínimo e o restante da dívida, acrescido de juros entre 13% e 17%, segundo Domingos. Agora, a taxa será menor, mas poderá comprometer o orçamento familiar caso não haja cautela na hora de usar o cartão.

Amar emagrece…

Fernando Henrique Cardoso lançou um livro recentemente no Rio e confidenciou que emagreceu quatro quilos depois que passou a viver com Fernanda Kundrat, ex-assessora do Instituto FHC, em São Paulo. Com olhares ternos, os dois beberam café e água no restaurante Bazzar, na livraria Travessa, no Shopping Leblon.

Uma imersão nas artes de receber…

Hoje, Manoela Cesar e a historiadora Ana Roldão, apresentam o curso ‘The Etiquette Lab’, que reúne história, estilo e design na arte de receber, de 9 às 18h, no Sheraton Grand Rio. Voltado para profissionais de eventos, gastronomia e hotelaria.

Conectando

O ator, cantor e escritor Rodrigo Serphan lançará o livro ‘Maria, no mundo da música’ no dia 25, às 19h, na Livraria da Travessa de Botafogo.

O Talho Capixaba está vendendo, para a Páscoa, o Folars – um pão tradicional da região de Águeda, em Portugal.

No dia 17 de abril, alunos de Gastronomia do Centro Universitário Universus Veritas vão entregar ovos de Páscoa, feitos por eles, para a Creche Comunitária Mundo Infantil, no Morro Santa Marta.

O Festival de Inverno Rio 2017 rolará de 14 a 16 de julho, na Marina da Glória, com participação de Gabriel O Pensador, Frejat e outras estrelas.

