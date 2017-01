Lili Rodriguez: Entre novelas e livros…

O Dia

– Vera Fischer completa 40 anos de TV Globo, com contrato recém-renovado –

Rio – Nossa convidada de hoje é uma mulher eclética, de hábitos simples, porém um dos maiores símbolos da TV brasileira. Escreve à mão e não usa celular. Tem quatro livros prontos para lançamento. Este ano, completa 40 anos de TV Globo, com contrato recém-renovado. Ela sonha em voltar a interpretar um grande papel na telinha.

LILI: Um sonho para 2017?

VERA: Quero voltar à TV em uma grande personagem. Estou mal acostumada. Fiz papéis muito bons em novelas e séries de muito sucesso! Em 2017, completo 40 anos na TV Globo. Acabei de renovar meu contrato com a emissora e sei que a direção da Globo tem planos pra mim.

Qual o seu projeto profissional atual?

O espetáculo ‘Ela É O Cara!’, em cartaz no Teatro Folha, em São Paulo. É uma peça diferente de todas que eu já fiz.

Quando surgiu a ideia de escrever?

Tenho o hábito de escrever desde menina. Entre um trabalho e outro como atriz, eu preenchi meu tempo livre escrevendo.

Que assuntos abordam?

Escrevi a minha história em dois livros ‘Vera: A Pequena Moisi’ e ‘Um Leão por Dia’. Depois me aventurei na ficção com ‘Serena’ e ‘Lucíola’. Tenho vários outros livros já escritos e estou esperando o melhor momento para lançá-los.

Solidariedade e amizade estão em teus livros e histórias?

Todos os temas estão nos meus livros. Escrevo sobre tudo aquilo que faz parte da natureza humana, sentimentos bons e ruins. Porque no mundo há todo tipo de gente!

Você acompanha as novas tecnologias?

Não acompanho nada. Não tenho celular e escrevo meus livros à mão.

Melhor momento da sua vida?

Foi o nascimento dos meus filhos, Rafaela e Gabriel. Quem é mãe sabe do que estou falando.

O que te aflige?

A falta de interesse dos governos em cultura. A arte está sempre em segundo planos nos governos do Brasil.

Se arrepende de alguma coisa?

Não me arrependo de nada! Tudo o que vivi me serviu para me tornar melhor. Acho que o público se identifica comigo porque sou autêntica. Falo a verdade. Não sou um produto fabricado pela mídia.

Qual é seu passatempo?

Quando tenho tempo, vou para o meu sítio e reúno alguns amigos. Lá eu vejo muitos filmes, vou à piscina e jogo cartas.

Uma viagem que você pretende fazer?

O planeta é muito grande e ainda há muitos países que eu gostaria de conhecer. Gosto de lugares exóticos com culturas diferentes da nossa.

Um filme inesquecível ?

Gosto muito do cinema de Hollywood dos anos 1950 e 1960. De clássicos como ‘My Fair Lady’ e ‘A Noviça Rebelde’.

Fonte: O Dia