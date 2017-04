Lili Rodriguez: noite de reencontros

O Dia

– Flávio Marinho, François e Forton e Eduardo Barata receberam uma galera poderosa no Teatro Leblon –

Rio – Amigos de longa data e parceiros em vários espetáculos, Flávio Marinho, François e Forton e Eduardo Barata receberam uma galera poderosa no início da semana, na estréia “Amor de Vinil”, no Teatro Leblon. Foi um encontro animadérrimo só para convidados. O espetáculo conta os bons tempos da MPB, relembrando clássicos como “Negro Gato“, “Evidências” e “Falando Sério”.

No mesmo teatro, as diretoras Isabella Secchi, da novela Malhação e Anna Wiltgen estão dando curso “Livre Teatro” para profissionais e amadores.

A arte de decorar

A crise afeta a todos, mas é possível gastar, desde que com sabedoria. A coluna conversa hoje com a dupla de arquitetos Bernardo Schor e Rogério Antunes, que ressaltaram a importância do controle financeiro na hora de dar um “up” na casa.

Falem um pouco sobre o trabalho.

Nós atuamos na arquitetura de casas assim como de interiores, tanto residenciais como comerciais. A relação com cliente tem que ser a mais objetiva possível, pois vamos tornar real os desejos pedidos e sonhados por eles. É muito importante entender o estilo, e o valor investido.

Desafios de se trabalhar em dupla?

Trabalhar em dupla se torna fácil quando se sabe dividir, ouvir e ceder para se chegar a um resultado desejado, pois o foco é a satisfação do cliente.

Novidades por aí?

Estamos cada vez mais caminhando para uma arquitetura orgânica, com formas mais ousadas e criativas. Além da utilização cada vez maior dos materiais autosustentáveis. As novidades para o nosso mercado vêm dos lançamentos cada vez maior dos revestimentos para pisos, paredes, louças e metais.

Dicas de decoração?

Está em alta na decoração, é sem dúvida a utilização cada vez maior da iluminação. Tantos das opções que temos no mercado, como nos efeitos cênico que criamos para uma iluminação direta ou indireta. Realçando ou criando sensações.

O que não pode faltar numa reforma?

Nosso conselho para quem vai fazer uma reforma e não quer se aborrecer, é ter uma programação. Fazer uma planilha físico-financeira onde se demonstra os valores a serem gastos, quanto o prazo de execução.

Um sonho e um beijo?

Fazer um hotel. Beijo para nossos clientes.

Chica da Silva canta…

Vilma Melo recebeu o prêmio Shell de Melhor Atriz, por Chica da Silva. Sucesso em cartaz vai até dia 22 de quinta a sábado no Teatro Sesi, no Centro. Vilma é companhada de quatro musicos que tocam ao vivo. Temporada popular.

Feijoada do bem…

A Obra do Berço, convida para Feijoada Literaria Beneficente. Estande de livros novos e usados e troca-troca literario. Dia 25 de abril, das 13h às 15h, na Rua Cel. Cícero Gois Monteiro 19, Lagoa. Apenas R$50, vamos ajudar!

Conectando…

Hoje, a joalheria Lisht Marinhofaz superevento na loja do Rio Design Leblon para lançar a coleção inspirada no Lifestyle Hype.

O musical ‘Favela Digital’, projeto da Cia. Passinho Brazil, será apresentado de quinta a sábado, às 19h, na Caixa Cultural do Rio.

Hoje, no São Gonçalo Shopping tem show da Mart’Nália, às 19h, no palco da Praça de Alimentação.

Adriana Alves e Eder Meneghine lançam coleções hoje no Goa, do Península Open Mall, na Barra.

Feliz Páscoa na Schutz, na compra de dois produtos da coleção de outono, ganhe um ovo personalizado da Fabiana D’Angelo. Hoje, das 15h às 20h, na loja de Ipanema. Delícia!



