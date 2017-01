Lili Rodriguez: Rio e gala em Miami

O Dia

– Fernanda Abreu sacudiu a festa para 350 convidados ao som de ‘Rio 40 graus’, um de seus grandes sucessos –

Rio – Flávia Alessandra e Otaviano Costa comandaram o leilão beneficente que a BrazilFoundation fez em Miami. Deslumbrante, o casal arrancou elogios de todos. “Como pode tanta beleza em um só lugar?”, disse uma amiga gaiata da coluna.

Brincadeiras à parte, Flávia, poderosa e com um decote de tirar o fôlego, é embaixadora da BrazilFoundation, que chegou a marca de 100 projetos sociais apoiados.

Rio em Miami… Fernanda Abreu sacudiu a festa para 350 convidados ao som de ‘Rio 40 graus’, um de seus grandes sucessos.

Mais beleza… Isabella Fiorentino e o ator Thiago Fragoso foram os mestres de cerimônia. A ONG carioca SOS Dental, criada por Marcelo Schettini e que atende comunidades carentes do Rio foi uma das homenageadas da noite.

Redemoinho com Cássia Kis

A atriz Cássia Kis falou com a coluna sobre sua personagem Dona Marta, no filme ‘Redemoinho’, que estreia 9 de fevereiro. “Um dos grandes momentos do filme é ela sofrendo sozinha”, revelou. Dona Marta é uma mulher humilde que vive no interior de Minas Gerais. O filme marca a estreia do diretor José Luiz Villamarim no cinema.

Encontro com Fátima

Fátima Bernardes foi a primeira a dar parabéns à professora e coreógrafa Carlota Portella, dona de tradicional escola de dança no Jardim Botânico e na Barra. Tanto Fátima quanto suas filhas são alunas de Carlota, que está celebrando os 35 anos de sua escola. Em janeiro, como parte das comemorações, a coreógrafa oferecerá cursos de verão para adultos.

Pixinguinha na folia

Em reunião com o maestro Zacarias, que comanda a orquestra da Banda de Ipanema, Cláudio Pinheiro, presidente do bloco, lançou a nova camiseta para os desfiles deste ano, no sábado e na terça de carnaval. A festa será animada ao som de arranjos de músicas favoritas de Dalva de Oliveira e Severino Araújo, além de Pixinguinha, cuja foto é a estampa principal da camisa.

Conectando…

É hoje a abertura da exposição coletiva ‘Encontro de Tons’, com curadoria de Bernardo Magina, no Shopping Cassino Atlântico, a partir das 19h.

A galeria Chez Barragat exibe hoje e amanhã mostra de peças de arte dos séculos XVIII, XIX e XX, no Shopping dos Antiquarius.

Grupo CON oferece hoje palestra gratuita sobre ‘Detecção Precoce do Câncer’, na Barra.

O arquiteto Victor Niskier comemora aniversário no sunset do Copacabana Palace, no domingo. Ricardo Dale fica no comando da lista.

