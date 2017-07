Limpeza de reservatórios interrompe abastecimento na próxima segunda-feira em Bombinhas

A Águas de Bombinhas comunica que, na próxima segunda-feira (31) irá realizar a limpeza da Caixa de Quebra de Pressão, Reservatório R1 e R2, localizados no Morro de Bombas. De acordo com a concessionária, o objetivo da limpeza é de garantir a qualidade da água entregue aos moradores, além cumprir a Resolução da Aresc nº 48, Artº 23.

O serviço vai acontecer durante toda a madrugada: inicia às 21h com previsão de conclusão às 4h do dia 01. Pode haver interrupção do abastecimento nos bairros Bombas, José Amândio, Centro, Quatro Ilhas e Retiro dos Padres.

A Águas de Bombinhas solicita compreensão dos moradores e que reservem e economizem água até o reestabelecimento total do sistema. A normalização do abastecimento deverá ocorrer até às 14h de terça-feira.



Fonte: Floripa News