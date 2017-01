Looke libera função off-line também para usuários de Windows 10 e Windows Phone

Ficar sem conexão deixou de ser um problema para os apaixonados por séries e filmes que utilizam a plataforma Windows, tanto na versão desktop quanto mobile. Isso porque o Looke – plataforma brasileira de vídeos on demand – acaba de anunciar que sua função off-line, já existente para iOS e Android, agora também entra em funcionamento para computadores com Windows 10, tablets Surface e smartphones Windows Phone.

O Looke oferece para os usuários filmes, séries, shows musicais e conteúdos infantis. A opção de assistir aos conteúdos off-line nasceu da necessidade de muitas pessoas que querem assistir seus filmes, shows e séries favoritas até mesmo quando não estão conectados à internet.

“O Looke foi a primeira plataforma de streaming de vídeos no Brasil a oferecer a opção de download. A internet móvel do nosso país não permite que muitas pessoas assistam seus programas quando estão fora de suas casas, por isso a funcionalidade off-line é tão importante para nossos clientes”, comenta o diretor de Business Affairs do Looke, Luiz Guimarães.

A plataforma on demand Looke oferece aos seus clientes três modalidades diferentes: assinatura, locação e compra. Com a assinatura, o cliente paga um valor fixo por mês. O aluguel e a compra permitem acesso ao conteúdo Premium, com lançamentos e filmes que ainda não fazem parte do catálogo da plataforma.

Fonte: diariodonordeste