O 1º show da turnê #Luan1977 em Santa Catarina!

LUAN SANTANA EM BLUMENAU!

Sexta, 16 de junho, a partir das 22h, no Parque Vila Germânica.

Classificação: 18 anos – a solicitação para redução da idade já foi feita junto ao Juizado da Inafância e do Adolescente da cidade e estamos aguardando o parecer. Assim que tivermos retorno, postaremos aqui no evento.

Valores e Mapa: serão postados ate quarta, dia 15, 19 horas.

PONTOS DE VENDA – A PARTIR DO DIA 16 DE MARÇO

WWW.INGRESSONACIONAL.COM.BR

APIUNA

FBR Textil

BALNÉARIO CAMBORIÚ

GV Store

Marambaia Veículos

Multisom Balneário Shopping

Lança Perfume

Posto Brava BC

Balaroti BC

BLUMENAU

QUIOSQUE SHOPPING NEUMARKT

QUIOSQUE NORTE SHOPPING

Multisom da XV

Multisom Shopping Neumarkt

Loja Mr. Brands

Balaroti BNU

BOMBINHAS

Mbareté Beer House

BRUSQUE

Life Surf Wear

CAMBORIÚ

Posto Apolo

Batata Dog

FLORIANÓPOLIS

Óticas Diniz Centro

Balaroti Florianópolis

GASPAR

Julio Scharamm

INDAIAL

Les Nizi

Café Revista

ITAJAÍ

Farmais Centro

Farma Luciano São Vicente

Multisom Itajai Shopping

Santa Costa

JARAGUÁ DO SUL

Balaroti Jaraguá do Sul

JOINVILLE

Jhope All Life Surf Wear

Balaroti Joinville

NAVEGANTES

Elegancy Modas

POMERODE

Farmalan

RIO DO SUL

Cardoso Joalheiros

Ótica Riosulens

SÃO JOSÉ

Ótica Diniz Prime

Balaroti São José

TIMBÓ

Get It

