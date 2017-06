Lucão assume a responsabilidade e é "o cara" na boa fase do Criciúma

<p>Lucão foi apresentado pelo <b> Criciúma </b>no dia 15 de junho, fez dois gols sobre o Guarani na vitória por 3 a 2 no dia seguinte e, nesta sexta-feira, voltou a ser herói do Tigre. Com outras duas bolas nas redes, mostrou oportunismo e qualidade para comandar o triunfo por 2 a 1 sobre o Paraná, resultado que deixou o Tricolor do Sul do Estado na parte de cima da tabela de classificação da <b> Série B </b>.</p><p>Em menos de 10 dias no time, o camisa 9 já deu outra cara para o Criciúma. A falta de gols deixou de ser um problema. Até sua chegada, o Tigre havia furado as defesas rivais apenas cinco vezes. Desde que ele assumiu o comando do ataque, já foram seis tentos – sendo quatro dele. E ele quer mais.</p><p>— Eu tenho muito ainda para mostrar. O campeonato é grande e a gente tem que brigar lá em cima. O mais difícil vem agora, com a gente chegando perto do G-4 — disse o atleta ao fim do duelo contra o Paraná.</p><p>O Criciúma chegou ao terceiro triunfo consecutivo na Série B. Deixou a lanterna e assumiu, provisoriamente, a sétima colocação. A chance de dar um passo adiante e se aproximar ainda mais do G-4 virá na próxima sexta-feira. Fora de casa, o compromisso é contra o Vila Nova, em Goiânia.<br></p><p><b>Leia mais:<br>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense