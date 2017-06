Lucão, do Criciúma, marca dois e promete mais: "Isso aí é uma prévia do que está por vir"

<p>Faltava aquele homem de referência na frente, que está no lugar certo na hora certa, para o <b>Criciúma</b> começar a balançar a rede. Faltava, mas parece que ele chegou. Lucão, apresentado essa semana como o novo reforço, fez bonito e marcou duas vezes na <b> vitória do Tigre por 3 a 1 sobre o vice-líder Guarani </b>. Também foi dele a assistência para o gol de Silvinho, logo com um minuto de jogo.</p><p>Ao final da partida, os 2,5 mil torcedores saíram satisfeitos do Heriberto Hülse, depois da segunda vitória na Série B e de deixar a temida zona de rebaixamento. O Tigre chega aos 8 pontos e dorme em 15º na tabela. Na saída do gramado, o atacante foi reverenciado pelo torcedor, aos gritos de “ô lê lê, ô lá lá, o Lucão vem aí e o bicho vai pegar”.</p><p>— Agradecer a Deus e agradecer de coração ao professor Winck que me deu essa oportunidade, nunca tive na Série B. Não tenho números, projeção (de gols), vou dar meu melhor a cada jogo, e isso aí é uma prévia do que está por vir — prometeu o atacante.</p> Na comemoração, passos de break dance Foto: Caio Marcelo / Especial <p>Na comemoração, Lucão também mostrou habilidade, com passos de break dance. Os movimentos foram em homenagem à turma no hip-hop, de Brasília. Para continuar no ritmo certo, Lucão e grupo tem agora pela frente uma partida fora, contra o Londrina, no Paraná. O próximo desafio do Tigre é no Estádio do Café, na terça-feira, 20h30min.<br></p><p><b>Leia mais:</b><br><b> Com dois gols do estreante Lucão, Criciúma vence o Guarani por 3 a 2 e deixa o Z-4 </b><br><b> Sub-20 e sub-17: atletas no título da Série B atuam na base do Criciúma <br> Criciúma apresenta o atacante Lucão em busca de melhores resultados na Série B <br>Acesse a tabela da Série B </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense