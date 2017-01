Luta por moradia 'não é caso de polícia', diz Lula sobre prisão de Boulos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou seu perfil oficial no Facebook para se manifestar contra a prisão do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos. "Não é caso de polícia. Toda a solidariedade ao companheiro Guilherme Boulos", escreveu Lula.

"A luta para que todos tenham direito a uma moradia digna é parte da construção de um Brasil melhor e mais justo. É preciso muito diálogo, investimento em moradia e políticas públicas", declarou o ex-presidente na rede social. Na postagem, Lula usou a hashtag #LibertemOBoulos, adotada por internautas que não concordam com a detenção do líder do MTST.

Boulos foi detido na manhã desta terça-feira (17) por desobediência civil e incitação à violência após a reintegração de posse em um terreno particular em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Ele foi levado ao 49º Distrito Policial (São Mateus), onde prestou depoimento e assinou um termo circunstanciado. De acordo com o MTST, ao menos 700 famílias moravam no local, conhecido como Ocupação Colonial em São Mateus.

Fonte: diariodonordeste