Luzes de Natal começam a brilhar na cidade de São José

A noite do último sábado (25) foi marcada pelo brilho e a beleza da iluminação de Natal inaugurada pela Prefeitura de São José. O cenário natalino que agora pode ser encontrado em diversos pontos da cidade faz com que o clima de Natal possa ser sentido com mais intensidade pela comunidade por meio de uma decoração que permite a interação direta do público e os enfeites especiais.

A decoração e os cenários cheios de luz foram instalados pela Prefeitura de São José por toda a extensão da Avenida Beira Mar, na Praça Hercílio Luz e Praça Arnoldo de Souza, no Centro Histórico de São José, na Orla da Ponta de Baixo, no Parque Linear Lisboa, na Praça da Avenida Leoberto Leal com a Rua Antônio Schroeder, e na Avenida Central do Kobrasol.

O brilho das luzes de natal e o movimento do público nos cenários natalinos abrem a programação de natal que está sendo preparada pela prefeitura de São José para o mês de dezembro na cidade.

Quem pode observar a cidade nas noites deste final de semana se divertiu com os diversos enfeites iluminados e coloridos que chamam a atenção e encantam crianças e adultos. E neste clima de celebração ao espírito natalino, a comunidade é convidada para curtir momentos especiais com os familiares e amigos junto à iluminação recém-inaugurada.



Fonte: Floripa News