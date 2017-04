Maduro busca apoio de governos aliados contra a crise na Venezuela

<p>Em meio a protestos e críticas da comunidade internacional, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, buscará o apoio de governos aliados durante um encontro de chanceleres da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (Alba), que ocorre nesta segunda-feira, em Havana.</p><p>O presidente venezuelano, que chegou à ilha comunista no domingo, participará da cúpula da Alba convocada em função da crise na Venezuela. Milhares de venezuelanos, que diariamente enfrentam a escassez de produtos básicos, têm saído às ruas para protestar contra a carestia e as decisões do Tribunal Supremo de Justiça, que chegou a assumir os poderes do Legislativo — dominado pela oposição — e retirou a imunidade dos deputados. As sentenças foram anuladas parcialmente depois de uma forte crítica internacional.</p><p><b>Leia mais<br> Opositor de Maduro, Capriles é proibido de exercer cargos públicos <br> Policial será indiciado por morte de jovem em protesto contra Maduro <br> Opositores articulam processo para destituir magistrados da Suprema Corte </b><br></p><p>Maduro, que conta com o apoio dos militares e do núcleo do chavismo, denuncia a nova onda de protestos como uma tentativa de derrubá-lo, acusando os Estados Unidos e a Organização de Estados Americanos (OEA) de estar por trás do “golpe”,</p><p>Na reunião dos chanceleres, com representantes da Bolívia, Cuba, Equador, Nicarágua e Venezuela, além de outros pequenos países do Caribe, será emitida uma declaração de apoio a Maduro.</p><p><b> Leia as últimas notícias de Mundo </b></p><p><i>*AFP</i></p><!– contentFrom:cms –>

