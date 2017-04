Maiara e Maraisa em Jaraguá do Sul

Segunda, 24 de julho, na Arena Jaraguá

ABERTURA DAS VENDAS:

TERÇA, 11, MEIO DIA

WWW.GRUPOMARIAS.COM.BR

RESERVAS 99976.4562 (9H AS 12 E 14H AS 19H, SEGUNDA A SEXTA)

CLASSIFICAÇÃO:

Livre com os pais e 16 e 17 com maior de 18 acompanhando, todos precisam estar no mesmo setor.

VALORES DO LOTE PROMOCIONAL (+taxa conveniência)

>>> OPEN BAR

Localização privilegiada na frente do palco com open bar de cerveja, água, refrigerante, suco e vodka. Ganha copo personalizado.

| Individual Unissex R$ 130,00

*Entrada proibida para menores de 18 anos.

>>>MESAS BISTRO ÁREA VIP

Localização privilegiada. SETOR COM CAPACIDADE LIMITADA E ACESSO RESTRITO PARA QUEM ADQUIRIR MESA. Tem acesso a Área VIP. Ganha copo personalizado. 40 mesas disponíveis. 10 ingressos por mesa. >>Reservas: 47 99976.4562. VALOR: R$ 900,00.

>>> ÁREA VIP

Localização privilegiada na frente do palco. Ganha copo personalizado

| Individual Unissex R$ 100,00

>>> PISTA VIP

Ganha copo personalizado

| Individual Unissex R$ 70,00

>>> CADEIRA VIP

Excelente vista do palco no conforto das cadeiras VIP

| Individual Unissex R$ 45,00

>>> CADEIRA

Meia-entrada disponível quando encerrar o lote promocional

| Individual Unissex R$ 40,00

PONTOS DE VENDA

INGRESSO NACIONAL

APIUNA

FBR Textil

BALNÉARIO CAMBORIÚ

Marambaia Veículos

Multisom Balneário Shopping

Lança Perfume

Posto Brava BC

Balaroti BC

BLUMENAU

Multisom da XV

Multisom Shopping Neumarkt

Loja Mr. Brands

Balaroti BNU

BOMBINHAS

Mbareté Beer House

BRUSQUE

Life Surf Wear

CAMBORIÚ

Posto Apolo

Batata Dog

FLORIANÓPOLIS

Óticas Diniz Centro

Balaroti Florianópolis

GASPAR

Julio Scharamm

INDAIAL

Les Nizi

Café Revista

ITAJAÍ

Farmais Centro

Farma Luciano São Vicente

Multisom Itajai Shopping

Santa Costa

ITAPEMA

Colcci Meia Praia

Flow Turismo

Posto Mar Azul

JARAGUÁ DO SUL

Balaroti Jaraguá do Sul

JOINVILLE

Jhope All Life Surf Wear

Balaroti Joinville

NAVEGANTES

Elegancy Modas

POMERODE

Farmalan

RIO DO SUL

Cardoso Joalheiros

Ótica Riosulens

SÃO JOSÉ

Ótica Diniz Prime

Balaroti São José

TIMBÓ

Get It

Promoçãoo Exclusiva: Studio FM

Realização: GDO Produções e Grupo Maria’s

MAPA DE PALCO