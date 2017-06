Maiara e Maraisa fazem show mais aguardado da Festa do Pinhão na noite de quarta-feira

<p></p> Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p> O termômetro do celular marcava 12º e os lageanos garantiam que estava quente (os mais exagerados) e agradável (os mais modestos). A noite de quarta-feira, pré-feriado, lotou o Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages, e a multidão ajudou, de fato, a deixar o clima mais quentinho. </p><p> Mais desconhecida do público catarinense que as outras atrações da noite, a dupla revelação do sertanejo Luiza e Maurilio abriu a sexta noite de festa, ainda para uma plateia escassa que chegava aos poucos. Durante a apresentação seguinte, de Bruno e Marrone, o evento lotou de vez. Mas, pelo visto, o público queria mesmo é ver Maiara e Maraisa: “Eu faço xixi na calça mas não perco Maiara e Maraisa¿, disse uma mulher em meio à multidão. </p><p>As gêmeas mato-grossenses, uma das duplas mais famosas do sertanejo atualmente, fizeram sua estreia na Festa do Pinhão um ano e meio depois do primeiro show em Santa Catarina. Se naquela primeira apresentação o figurino e produção eram simples e as irmãs ainda não se soltavam muito no palco, desta vez foi possível perceber como elas se profissionalizaram – o show em Lages teve direito a fogos de artifício, explosões de papel picado e uma Maraisa surpreendentemente rebolante <i>à la </i>Anitta – que, aliás, é a grande atração da noite de sábado. Não só a mulherada como também o público masculino cantaram todos os hits juntos. </p> Daniel Silva Foto: Yasmine Fiorini / Agência RBS <p>No backstage, área mais privilegiada da festa com estrutura coberta e espaço em frente ao palco, DJs tocavam no intervalo entre um show e outro. Já no Palco Nativista, que infelizmente estava vazio comparado ao principal, a principal atração foi o músico catarinense Daniel Silva, compositor de canções premiadas nas Sapecadas, festivais de música nativista da Festa do Pinhão. Ele é autor da valsa <i>Flor do Bem Querer</i>, música vencedora da Sapecada da Serra Catarinense deste ano, e de Memoriais da Nossa Origem, canção que ganhou como a mais popular tanto na Sapecada da Serra Catarinense quanto a da Canção Nativa, a fase nacional do festival.</p><p> <br>A noite ainda teve shows de Gusttavo Lima e Dennis DJ, que atraiu um público de adolescentes à festa. </p><p><b>Confira a programação do feriadão:</b> </p><p><b>Quinta-feira (15)</b></p><p>Palco Principal<br>O Rappa, Gazu e Iriê, Magnólia e Santograau </p><p>Palco Nativista<br>Gian Carlo Orsoletta e João Luiz Corrêa </p><p><b>Sexta-feira (16)</b></p><p>Palco Principal<br>Cabaré Night Club, Zé Neto & Cristiano, Armandinho e Malbec Trio </p><p>Palco Nativista<br>Adriano Athayde, Grupo Moda Boa, Volmir Martins e Os 4 Gaudérios </p><p><b>Sábado (17)</b></p><p>Palco Principal<br>Luan Santana, Anitta, Victor e Leo, Breno e Caio Cesar e Moha Festival </p><p>Palco Nativista<br>Jones Andrei Vieira, Marcelo Oliveira e Quero Quero</p><p><b> Domingo (18)</b></p><p>Palco Principal<br>Henrique e Juliano, Marília Mendonça e Edson Augusto</p><p>Palco Nativista<br>Reginaldo Farber, Os Ponchianos, Walther Morais e Criado em Galpão </p><p><b>Agende-se<br></b>Festa do Pinhão<br><b>Quando</b>: até 18 de junho<br><b>Onde</b>: Parque de Exposições Conta Dinheiro, na Avenida Luiz De Camões, em Lages<br><b>Quanto</b>: os ingressos variam entre R$ 55 e R$ 85 pista 1º lote dependendo do dia, e estão à venda pelo <b> site </b> </p><p><b></b></p><p><i>A repórter viajou a convite da Brahma</i></p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> 6 dicas para deixar seu passeio na Festa do Pinhão ainda mais top <i><br></i></b></p><p><b> Após anunciar pausa na carreira, O Rappa faz miniturnê por Santa Catarina neste feriadão <br></b></p><p> <b>Valsa “Flor do Bem Querer” leva o primeiro lugar na Sapecada da Serra Catarinense</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense