Maicon é novidade do Avaí para o time tentar dar início à recuperação

<p>Maicon vai fazer a estreia pelo <b> Avaí </b>. Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes com Internazionale, da Itália, bicampeão da Copa das Confederações e vencedor de Copa América com a Seleção Brasileira, o lateral-direito começa hoje a luta por uma façanha sem taça, que não entra como título no currículo: a permanência na <b> Série A </b> do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito foi relacionado pelo técnico Claudinei Oliveira e estará em ação a partir das 21h45min desta quarta-feira, contra o Fluminense, na Ressacada.</p><p>Diante do Flu, Maicon volta a disputar o Brasileirão após 13 anos. A última partida dele na competição foi em 2004. Com a camisa do Cruzeiro, em maio daquele ano, atuou em derrota por 3 a 1 para o Atlético-PR, no Mineirão. Diante do Flu, o retorno à competição não pode ser com derrota. Não apenas para que o começo seja com o pé direito – o bom dele –, mas porque o Avaí desceu para a lanterna e precisa da reação para não ficar para trás.</p><p>O conjunto azurra não conseguiu pontuar nos dois últimos jogos como visitante – também não somou nas outras vezes em que atuou fora da Ressacada – e entra em campo pressionado. O Leão, por sinal, conquistou pontos apenas em casa. </p><p>A entrada de Maicon faz com que, pelo que demonstrou Claudinei Oliveira no treino, Leandro Silva atue adiantado, no ataque, próximo a Romulo. É mais uma tentativa de fazer o setor ofensivo mais efetivo.</p><p>Para vencer, é preciso chegar à s redes, e o Avaí sofre com a escassez de gols. Foram três nas oito primeiras partidas do campeonato. Maicon vai estar na lateral direita, próximo de Gustavo, que faz a composição da zaga com Betão devido à ausência de Alemão, em tratamento de lesão muscular. Outra novidade da equipe é o retorno de Luan, que cumpriu suspensão. Desta forma, ele compõe o miolo azul com Judson, Marquinhos e Juan.</p><p>Como ocorreu a partir da entrada de Juan e a dobradinha com o lateral Capa no lado esquerdo, a expectativa é de que Maicon tenha a liberdade para aparecer no ataque, contando com a cobertura de Leandro Silva. É uma nova opção para o Avaí voltar a vencer.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AVAÍ: </b>Kozlinski, Maicon, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson, Marquinhos e Juan; Leandro Silva (Joel) e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira<br><b>FLUMINENSE: </b>Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo e Mascarenhas (Léo); Orejuela, Mateus Norton (Marquinho) e Scarpa; Marcos Calazans, Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga<br><b>ARBITRAGEM: </b>Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (trio da BA)<br><b>HORÁRIO: </b>à s 21h45min desta quarta-feira<br><b>LOCAL: </b>Ressacada, em Florianópolis (SC)</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense