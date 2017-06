Maio é o pior mês do ano no Complexo Portuário do Itajaí-açu

<p class=”embed-content”> </p> <p>As estatísticas divulgadas pela Superintendência do Porto de Itajaí mostram que o mês de maio foi o pior do ano em movimentação de contêineres no Complexo Portuário do Itajaí-açu. Foram movimentados 74 mil TEUs (medida que equivale a contêineres de 20 pés) _ 27% menos do que no mês de abril. A retração de confirma também em comparação com o mês de maio do ano passado. Foram 16% a menos de TEUs.<br><br>A queda na movimentação tem relação direta com o fechamento do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes, que impediu atracações de navios por 12 dias no mês. Segundo balanço da superintendência, 12 navios cancelaram escalas no Complexo Portuário durante esse período.<br><br>Como o fechamento permaneceu no início de junho, o número de navios que deixou de atracar nos terminais locais chegou a mais de 30. Isso significa que os fechamentos ainda terão impacto nas estatísticas do Complexo.Apesar da retração, o acumulado do ano é positivo. Em volume de cargas, o crescimento foi de 4% em relação ao mesmo período em 2016.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense