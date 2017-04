Maior parte do domingo deve ser de nebulosidade e chuvas em SC

<p>A maior parte de Santa Catarina terá um domingo cinzento e chuvoso. A previsão indica que o turno da manhã deve ter algumas aberturas de sol pelo Estado, mas mais localizadas em cidades do Sul e Oeste. Para as demais regiões a tendência é de nebulosidade variável e chuvas isoladas. As temperaturas seguem amenas, com máximas à tarde girando entre 24°C e 26°C. </p><p>— Assim como neste sábado, o domingo terá muitas nuvens em regiões como Sul, Litoral, Vale do Itajaí e Norte, além de cidades da Serra e Planalto Norte. Mas a chuva deve se intercalar com alguns períodos de melhoria. Vale destacar que as nuvens mais carregadas, que provocam chuva na Argentina, estão indo mais para o RS do que para Santa Catarina — explica Leandro Puchalski.<br></p> Imagem de satélite do Sul do Brasil mostrava nebulosidade sobre o Estado no fim da tarde deste sábado Foto: Imagem de satélite / Reprodução <p><b>Acompanhe a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram :</b></p><p><b>LITORAL NORTE</b>: máxima de 25ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>PLANALTO NORTE</b>: máxima de 23ºC<br>Manhã: Sol com muitas nuvens<br>Tarde: Pancada de chuva isolada<br>Noite: Pancada de chuva isolada</p><p><b>GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA</b>: máxima de 25ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA</b>: máxima de 24ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>VALE DO ITAJAÍ</b>: máxima de 25ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>LITORAL SUL</b>: máxima de 26ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>PLANALTO SUL</b>: máxima de 22ºC<br>Manhã: Sol com muitas nuvens<br>Tarde: Pancada de chuva isolada<br>Noite: Pancada de chuva isolada</p><p><b>MEIO OESTE</b>: máxima de 26ºC<br>Manhã: Sol com muitas nuvens<br>Tarde: Pancada de chuva isolada<br>Noite: Pancada de chuva isolada</p><p><b>OESTE</b>: máxima de 26ºC<br>Manhã: Sol com muitas nuvens<br>Tarde: Pancada de chuva isolada<br>Noite: Pancada de chuva isolada</p><p><b>EXTREMO OESTE</b>: máxima de 25ºC<br>Manhã: Sol com muitas nuvens<br>Tarde: Pancada de chuva isolada<br>Noite: Pancada de chuva isolada</p><p><b>Tendência para semana de Páscoa</b></p><p>— De maneira geral teremos algumas chuvas na semana que antecede a Páscoa, mas sempre intercalando aberturas de sol. Há, inclusive, previsão de alguns dias até quentes. O que mais chama atenção nessa previsão estendida é que a Sexta-Feira Santa tem tudo para ter chuva, o que daria espaço no final do dia para a chegada da primeira massa de ar frio do outono. Se isso se confirmar, temos tudo para ter o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa com frio pelo Estado. Vale dizer que a Serra pode registrar entre 1°C a 3ºC — explica Puchalski.<br></p><p><b> Acompanhe outras notícias do Diário Catarinense </b></p><p><b> Leia mais sobre o tempo no Blog do Puchalski </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense