Mais 40 médicos cubanos vão atuar em SC a partir da próxima semana

<p>Santa Catarina receberá, na próxima quarta-feira, 28, outros 40 médicos cubanos pelo programa Mais Médicos. Os profissionais irão substituir, em 35 municípios catarinenses, outros especialistas que já cumpriram o contrato de três anos em missão. Atualmente, 259 profissionais estrangeiros integram o programa federal em 138 cidades do Estado. Além da reposição de profissionais estrangeiros, o Ministério da Saúde está com inscrições abertas para receber outros 50 profissionais brasileiros até fim do próximo mês. </p><p>Segundo a pasta, a expectativa é que até o fim de julho todos os médicos estejam trabalhando nas unidades básicas de saúde – em sua maioria em cidades do interior do Estado. A chegada dos profissionais <b> sela o entendimento entre governo brasileiro e cubano, </b> após um impasse que durou cerca de um mês.</p><p>Com a nova gestão federal, intenção do ministério da saúde é reduzir a participação de cubanos no Mais Médicos. Segundo governo federal, a atuação de estrangeiros ficaria restrita apenas em áreas consideradas pouco atrativas para brasileiros, como distritos de saúde indígena.</p><p>Das 579 vagas ofertadas pelo Mais Médicos, 320 são ocupadas por profissionais brasileiros, formados dentro ou fora do país. O restante faz parte do programa de reposição de médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Pan-Americana da Saúde (OPAS). <br></p><p><b>Veja a lista dos municípios contemplados:</b> </p><p>Abelardo Luz<br>Balneário Rincão<br>Belmonte<br>Benedito Novo<br>Biguaçu<br>Caibi <br>Concórdia<br>Gaspar<br>Guabiruba<br>Içara<br>Imbuia<br>Iporá do oeste<br>Ipuaçu<br>Ituporanga<br>Jaguaruna<br>Jupiá<br>Lauro Muller<br>Maravilha<br>Meleiro<br>Modelo<br>Nova Trento<br>Novo horizonte<br>Piratuba<br>Porto União<br>Praia grande<br>Rio do campo<br>Santa rosa do sul<br>São domingos<br>São João batista<br>Siderópolis<br>Timbó<br>Vargem bonita<br>Videira<br>Witmansur</p>

