Mais de 30 cidades catarinenses têm registro de granizo

Chuva na noite de terça (8) provocou granizo principalmente no Sul, Serra e Grande Florianópolis.

Granizo caiu na noite de terça-feira

Mais de 30 cidades de Santa Catarina tiveram queda de granizo na noite de terça-feira (8), principalmente nas regiões Sul, Serra e Grande Florianópolis (veja lista abaixo). A Defesa Civil disse que não ocorreram estragos significativos.

A lista contém municípios que divulgaram relatos. “Ressaltando, houve granizo por onde o sistema passou: do Oeste em direção ao mar”, afirmou a Defesa Civil.

A frente fria que provocou chuva na noite de terça já está no mar e não influencia mais as condições do tempo no estado, que volta a ter tempo seco e sol nesta quarta-feira.

“O radar do Morro da Igreja, às 23h, mostrou núcleos de chuva muito fortes na região de Biguaçu e outro nas proximidades de Ituporanga. Esses núcleos são propícios a gerar chuva de granizo. No Sul também tivemos um núcleo desses, mas algumas horas antes”, explica Bianca.

Apesar disso, os volumes de chuva foram relativamente pequenos na maior parte das cidades, que não registraram mais do que 15 mm.

Registro de queda de granizo em Canasvieiras, em Florianópolis (Foto: Rafael Vieira de Araújo/Secom) Registro de queda de granizo em Canasvieiras, em Florianópolis (Foto: Rafael Vieira de Araújo/Secom)

Cidades com granizo

Criciúma

Otacílio Costa

Florianópolis

Lages

Painel

Vidal Ramos

Içara

Urussanga

Agrolândia

São Joaquim

Antônio Carlos

Governador Celso Ramos

Biguaçu

Ituporanga

Forquilhinha

Jaguaruna

Cocal do Sul

Treze de Maio

Armazém

Cerro Negro

Campo Belo do Sul

Pedras Grandes

Abdon Batista

Santa Cecília

Porto União

Orleans

São João Batista

São José

Tijucas

Imbituba

Braço do Norte

Urubici

Campos Novos

Sangão