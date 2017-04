Mais de mil pessoas compareceram ao show de Netinho e Neguinho da Beija-Flor no Samba com Carinho

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A comunidade do Carnaval de Florianópolis abraçou a causa e o resultado não poderia ter sido melhor. O Samba com Carinho, realizado sábado à tarde na sede da Consulado do Samba, foi literalmente um sucesso de público e renda. Cerca de 1,4 mil pessoas foram assistir aos shows de Netinho de Paula e Neguinho da Beija-Flor (foto), que não cobraram cachê. Todo o dinheiro arrecadado será doado diretamente para o Lar Recanto do Carinho, entidade que atende crianças em situação de risco e portadoras de HIV.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A abertura ficou por conta das apresentações das velhas guardas das agremiações. Embaixada Copa Lord, Os Protegidos da Princesa, Unidos da Coloninha, Dascuia, Nação Guarani e as escolas de acesso, além da Liga das Escolas (Liesf), deram sua contribuição. Um belo exemplo de solidariedade de quem sabe que não dá para ficar só esperando o poder público resolver todos os problemas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Quem também marcou presença foi o empresário João Batista Lohn, um ativista do voluntariado há muito tempo na cidade. Dedica-se semanalmente a participar de atividades em ONGs e programas que atendem comunidades carentes, além de sempre estar disposto a apoiar projetos de mobilização social como a Benefest e a macarronada solidária. Não faz isso em busca de holofotes, mas porque acredita no engajamento como forma de construir um país melhor.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Aliás, semana passada, durante palestra no Rio de Janeiro, o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, também chamou o empresariado à responsabilidade, dizendo que está na hora de ¿sair da moita¿ e participar mais ativamente dos debates e projetos. E aqui não estamos falando apenas de doação em dinheiro, pois todos pagam impostos em excesso, mas de envolvimento pessoal, dedicando ao menos uma hora por semana para o voluntariado. “Precisamos construir essas pontes”, diz João. Uma parceria entre o (interesse) público com apoio da iniciativa privada, que dá certo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Enquanto isso…<br></b>A Secretaria de Saúde de Florianópolis suspendeu a distribuição de cestas básicas regulares para gestantes soropositivas ou famílias com crianças até 12 anos portadoras de HIV. Os repasses foram cancelados em janeiro. Em resposta ao questionamento dos pais, a Secretaria informou por e-mail que está apenas revisando todos os convênios para readequações, mas que o programa será retomado. Vale lembrar que crianças portadoras do HIV, se desnutridas, ficam mais suscetíveis à manifestação de várias doenças.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br><br><b> Aprovada em Medicina com livros emprestados pelo projeto Floripa Letrada retribui doações </b><br></p><p><b> Informações de Doreni Caramori podem influenciar rumo da CPI das PPPs em Florianópolis </b><br></p><p><b> “O que une todos os que necessitam de algum tipo de transplante é a vida”, diz presidente da Apar </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

