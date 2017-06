Mallu Magalhães nunca foi tão mulher e brasileira quanto em Vem

<p>Mallu Magalhães teve que se mudar para a outra margem do Atlântico para fazer seu disco mais brasileiro. No quarto trabalho solo, <i>Vem</i>, a paulistana radicada em Lisboa há quatro anos larga o folk com que despontou em 2007 e abraça ritmos nacionais. Conforme a relação do freguês com a obra da autora, a sonoridade dominante no repertório é digerida como demonstração inconteste de maturidade artística e pessoal ou simplesmente uma guinada sem volta rumo à MPB “universitária”. Ambas as percepções se justificam.</p><p class=”embed-content”> </p><p>A polêmica em torno do <b>clipe de <i>Você Não Presta</i></b> , acusado de explorar dançarinos negros, colocou em segundo plano a excelência instrumental do álbum. Com produção do consorte Marcelo Camelo e arranjos do craque Mario Adnet, os timbres certos nos lugares certos com a potência certa realçam o frescor retrô de canções como <i>Culpa do Amor</i> ou <i>Pelo Telefone</i>. Uma suavidade que irriga a sensação de que tudo é diminutivo demais: o samba vira sambinha; a bossa, bossinha; borrando a fronteira entre delicadeza e diluição. </p><p>Melhor sorte têm as músicas que não representam a essência do disco. As desbragadas <i>Será que um Dia</i> e Navegador seriam quase bregas, não fosse Mallu o suprassumo da fineza. Love You, a única em inglês, lembra a musa indie de uma nota só que ela não quis se tornar. E os toques de fado de <i>Linha Verde </i>remetem à cidade onde mora. Aos 24 anos, mãe de Luísa, 2, a mocinha que surgiu ainda adolescente cantando Tchubaruba tornou-se uma “gata da vida”, como se define em São Paulo. Agora é que vai ficar bom.</p><p><b>Solo da chave-mestra<br></b>Um disco solo de um cara que lidera uma banda com somente mais um componente? E o segundo, já?! Pois é. Para quê? Aí vale aquele clichê: em <i>Waiting on a Song</i>, Dan Auerbach dá vazão a abordagens que não acha conveniente – afinal, ele manda – adotar em seu grupo-matriz, o Black Keys. A saber, uma pegada que descamba para o bailinho sessentista, mas engrena mesmo quando avança pelo velho oeste (<i>King of a One Horse Town</i>), encarna um Jack Johnson rural (<i>Never in My Wildest Dreams</i>) ou apela para a sexy <i>Cherrybomb</i>.</p><p class=”embed-content”> </p><p><br><b>LANÇAMENTOS</b></p><p><b>Boogarins, <i>Lá Vem a Morte</i></b> – Os goianos lisérgicos disseram que se inspiraram muito em artistas experimentais como Flying Lotus no sucessor do aclamado <i>Manual </i>(2015). De fato, prevalecem programações eletrônicas, colagens e efeitos diversos. No meio de tanto conceito, brilha<i> Onda Negra</i>, careta como uma boa canção.</p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Snoop Dogg, Neva Left</b> – Nada contra fazer um álbum que expressasse as várias fases da carreira, como o rapper anunciou. O problema é que neste trajetória não faltam exercícios de autoindulgência, pilhas erradas ou só preguiça mesmo. Ainda bem que <i>Go On</i> evoca o groove de seu último grande trabalho, <i>Bush </i>(2015). </p><p class=”embed-content”> </p><p> </p><p> </p><p><b></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense