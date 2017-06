Maratona do Rio reúne 33 mil pessoas do Recreio ao Aterro do Flamengo

Cerca de 33 mil pessoas participaram na manhã deste domingo (18) das três categoria de provas da 15ª edição da Maratona Caixa Cidade do Rio de Janeiro 2017. Com largada no Recreio dos Bandeirantes e chegada no Aterro do Flamengo, a prova ocorreu em um clima de alegria, descontração e emoção no último domingo de outono. O dia estava ensolarado, mas a temperatura era amena.

Durante os 42 quilômetros, dos quais 21km relativos à Meia Maratona, o público acompanhou a prova nas principais ruas e avenidas que serviram de trajeto para os competidores, principalmente nos calçadões das principais praias da zona sul do Rio.

A prova principal, da categoria elite da Maratona, foi vencida mais uma vez pelos quenianos, que ocuparam o alto do pódio tanto no masculino como no feminino. No masculino, a vitória coube a Godfrey Kosgey, que percorreu os 42km da prova em 2h17min41s.

Estreante no Rio, Kosgey fez o que se pode chamar de corrida taticamente perfeita, embora tenha cruzado a linha de chegada reclamando do forte calor – a temperatura estava em torno dos 30ºC. Manteve-se entre os líderes no começo do percurso e, na marca de 34km, fez seu ataque decisivo partindo para a vitória.

Já no feminino a vitória coube à também queniana Ednah Mukhwana, que completou o percurso com o tempo de 2h38min34s e conquistou o bicampeonato da competição.

Os brasileiros conseguiram subir o pódio da prova principal em segundo lugar, tanto no masculino como no feminino. No masculino o segundo lugar no pódio coube a Edmilson dos Reis Santana, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h21min01s.

Ganhador da prova em 2014, Santana também reclamou do forte calor. Já no feminino, o 2º lugar coube à brasileira Mirela Saturnino de Andrade, com 2h39min02s.

Ao todo, 11.500 atletas participaram dos 42km da prova principal de Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro, enquanto 13.500 participaram da Meia Maratona e 8 mil disputaram os 6km da terceira categoria da competição: a Family Run.

Brasileiros dominam a Meia Maratona

Já a Meia Maratona Olympikus do Rio de Janeiro foi dominada por atletas brasileiros com Giovani dos Santos cruzando em primeiro lugar na prova masculina com o tempo de 1h04min42s, enquanto no feminino, Joziane Cardoso foi a vencedora, com o tempo de 1h18min09s.

A novidade este ano foi a apresentação de músicos de diversos estilos ao longo dos 42km da Maratona para corredores e torcedores. Foi a iniciativa Maratona com Arte, que teve como destaques os shows de Sérgio Loroza, Alice Caymmi e Davi Moraes. A Maratona com Arte foi patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura.



